Henry condanna il gesto di D’Aversa: “Testata ingiustificabile”

Nel convulso finale di Lecce-Verona, D’Aversa ha rifilato una testata ad Henry. Dopo le scuse del Lecce e del suo allenatore, anche l’attaccante gialloblu è uscito allo scoperto

Definire incandescente i minuti immediatamente successi al triplice fischio di Lecce-Hellas Verona sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Il parapiglia che ha visto Gendrey ed Henry protagonisti è stato poi ulteriormente infiamma dalla testata che D’Aversa ha rifilato all’attaccante degli scaligeri.

Un gesto per il quale l’allenatore del Lecce si è affrettato a chiedere scusa, ma che potrebbe segnare anche l’epilogo della sua avventura sulla panchina giallorossa. A distanza di ore ha commentato la vicenda anche Henry che, pur chiedendo scusa per l’eccesso di foga mostrato al triplice fischio, ha espressamente condannato la reazione di D’Aversa. L’attaccante dell’Hellas Verona ha affidato ad una Instagram story le sue riflessioni a riguardo:

“Parto col dire che mi voglio scusare, con i miei compagni e con i tifosi. Mi scuso per aver reagito, con le parole, alle tante provocazioni vissute sul campo oggi, fatto comprensibile in una sfida con una simile posta in palio. Ma questo non giustifica, e non potrà MAI giustificare, il ricevere una testata quando hai già preso la strada degli spogliatoi, felice per i tre punti guadagnati. Conosco Gendrey da 15 anni (…). Non oserei mai provocare qualcuno che oggi considero un fratello! E aver ricevuto il rosso come reazione, sempre e solo verbale, a una testata, mi lascia ancora più amareggiato di non poter aiutare i miei compagni già da domenica prossima”.