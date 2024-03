Emissari allo stadio e Juve a bocca asciutta: lo scippo è triplo

Nuovo banco di prova importante per la Juventus che oggi affronta l’Atalanta di Gasperini. Una sfida che però potrebbe risultare intrigante anche per una big di Premier League che ha messo gli occhi su ben tre gioielli in campo

Spesso le tematiche di campo si vanno ad intrecciare con quelle legate al calciomercato ed è anche il caso di Juventus-Atalanta, big match di oggi valido per la 28esima giornata di Serie A. I bianconeri non possono fallire un altro appuntamento importante visto il periodo particolarmente negativo, così come la truppa di Gasperini all’asciutto di successi nelle ultime tre di campionato.

Juventus-Atalanta è quindi una partita molto importante per diversi motivi e da entrambe le parti, ma potrà essere interessante anche in ottica calciomercato visti i tanti calciatori di rilievo che potrebbero divenire protagonisti della prossima sessione estiva di trasferimenti.

In casa Atalanta fanno gola a molti in particolare Scalvini e soprattutto Teun Koopmeiners, entrambi da tempo associati anche alla stessa Juventus. Stavolta però a guardare con attenzione la partita dello Stadium ci sarebbe un importante club estero, che avrebbe messo nel mirino non solo i due atalantini, ma anche uno dei big alla corte di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, emissari dello United allo Stadium: da Koopmeiners a Bremer

Il tasso qualitativo degli interpreti di Juventus-Atalanta è inevitabilmente molto importante, e la gara dello Stadium diventa una ghiotta occasione per mettere in mostra l’argenteria.

Occhio infatti al Manchester United, che avrebbe messo nel mirino per la prossima estate ben tre calciatori protagonisti della sfida odierna. Oggi sarà infatti presente allo Stadium un emissario del club di Old Trafford: occhi sull’olandese Koopmeiners, sull’italiano Scalvini e sul brasiliano Gleison Bremer.

Un terzetto da favola che farebbe quindi particolarmente comodo anche a chi come il Manchester United ha una potenza economica invidiabile, e che in vista della prossima estate potrebbe ritrovarsi ad affrontare l’ennesima rivoluzione tecnica dell’epoca recente. I Red Devils da anni provano a tornare vanamente ai fasti di un tempo con campagna acquisti faraoniche ma spesso poco fruttuose. In questa ottica un emissario è già pronto: occhio vigile su Juventus-Atalanta.