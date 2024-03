DIRETTA Serie A, Juventus-Atalanta 0-0 | Fischio d’inizio! LIVE

Terzo match domenicale, valido per la ventottesima giornata del campionato di Serie A, tra la Juventus e l’Atalanta

Dopo il lunch match salvezza Lecce-Verona e Milan-Empoli delle 15, l’attesa sfida delle 18, valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A vede di fronte la Juventus e l’Atalanta.

I padroni di casa, guidati in panchina da Massimiliano Allegri, arrivano a questo delicato appuntamento che vale un pezzo della prossima edizione della Champions League con la voglia di rifarsi dopo la sconfitta patita sul campo dei rivali storici del Napoli, del tecnico Francesco Calzona, nel turno precedente. Di contro, i bergamaschi mercoledì hanno pareggiato 1-1 a Lisbona sul campo dello Sporting Clube de Portugal nell’andata degli ottavi di Europa League. Mentre, in campionato sono stati sconfitti, seconda debacle consecutiva, da un diretto concorrente alla conquista del quarto posto come il Bologna di Thiago Motta. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell’Allianz Stadium di Torino.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-ATALANTA

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Ilinig-Junior; Chiesa, Milik. All. Allegri

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Hien; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 75, Milan 59, Juventus* 57, Bologna 51, Roma* 47, Atalanta* 46, Napoli 44, Fiorentina* 42, Lazio* 40, Monza 39, Torino 38, Genoa 33, Cagliari e Verona 26, Empoli e Lecce 25, Udinese* e Frosinone 24, Sassuolo 23, Salernitana 14.

* una partita in meno