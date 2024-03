DIRETTA Serie A, Fiorentina-Roma | Segui la cronaca LIVE

Si chiude la lunga domenica della ventottesima giornata del campionato di Serie A con il match Fiorentina-Roma

Dopo le gare disputate venerdì, ieri e oggi, si chiude la domenica della ventottesima giornata del campionato di Serie A con l’importantissima sfida europea tra la Fiorentina e la Roma.

I padroni di casa, guidati in panchina da Vincenzo Italiano, sono reduci dalla rocambolesca vittoria per 4-3 nell’andata degli ottavi di finale della Conference League contro il Maccabi Haifa lontano dalle mura amiche. In campionato, invece, hanno pareggiato sul campo del Torino di Ivan Juric nel turno precedente, con la zona Europa che resta, comunque, nei paraggi. Ma l’avversario di oggi, i giallorossi dell’allenatore Daniele De Rossi, lanciatissimi dopo il roboante 4-0 casalingo ottenuto contro il Brighton di Roberto De Zerbi nell’andata degli ottavi di finale di Europa League, hanno tutta l’intenzione di continuare la striscia di vittorie e approfittare dello stop del Bologna di Thiago Motta, contro l’Inter, per avvicinarsi sensibilmente al quarto posto, l’ultimo utile per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, adesso distante quattro lunghezze. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-ROMA

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Gonzalez, Barak, Sottil; Belotti. All. Italiano

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Smalling, Angelino; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, Zalewski. All. De Rossi

CLASSIFICA SERIE A: