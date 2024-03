De Rossi pretende un nuovo terzino: il nome giusto arriva dalla diretta rivale

La Roma ha svoltato dall’arrivo di Daniele De Rossi in panchina, e potrebbe rinforzarsi anche sul prossimo calciomercato. Un nome potrebbe arrivare dalla diretta rivale

La Roma vola in campionato, con prospettive sempre più concrete di centrare un posto valido per la prossima Champions League, soprattutto se il ranking dovesse continuare a vedere l’Italia al primo posto.

I giallorossi, però, si stanno comunque concentrando sull’attualità e quindi anche sul percorso in Europa League, oltre al match contro la Fiorentina, un vero e proprio scontro diretto. Insomma, la cura De Rossi va avanti a gonfie vele e ormai José Mourinho sembra solo un ricordo sullo sfondo, un rapporto finito come peggio non si poteva, nonostante le due finali consecutive conquistate. I Friedkin hanno tutta l’intenzione di andare avanti con la storica bandiera del club e potrebbero accontentarlo anche sul calciomercato.

In attesa di capire come andranno le cose in attacco, con Romelu Lukaku che potrebbe lasciare la Capitale, occhio anche a ciò che potrebbe succedere qualche metro più dietro, in particolare sulla fascia destra di difesa. Tra Kristensen e Karsdorp, la Roma ha fatto tanta fatica a individuare il vero titolare e la società interverrà sul mercato la prossima estate, nonostante i segnali incoraggianti da Celik.

De Rossi vuole un nuovo terzino destro: occhio a Kayode

Tra i profili vagliati dalla Vecchia Signora, si parla tanto di Amar Dedic del Salisburgo, un laterale basso valutato sui 18 milioni di euro che potrebbe risolvere il problema, a costo di un esborso economico piuttosto importante.

Presto, però, la Roma potrebbe considerare anche dei nomi che stanno facendo bene in Serie A e potrebbero aumentare la qualità a disposizione di De Rossi. Proprio per questa ragione, potrebbe presto salire le gerarchie della società un profilo come Michael Kayode. A 19 anni, ha dei margini di crescita enormi e comunque sta già dimostrando il suo valore in questa stagione con un gol e due assist, anche senza essere titolare fisso in Serie A.

Il suo nome era emerso anche per l’Inter, ma senza troppa convinzione. La Roma potrebbe anticipare tutti e formulare un’offerta congrua alla Fiorentina: d’altronde De Rossi ama lavorare con i giovani e Kayode potrebbe essere il profilo giusto, anche perché conosce bene il 4-3-3.