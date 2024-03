Dai mugugni agli applausi: San Siro protagonista di Milan-Empoli

Ecco cosa è successo nel corso del primo tempo di Milan-Empoli, match valevole per la ventottesima giornata di Serie A

Dopo un avvio positivo, il Milan, come è successo in altre circostanze nell’ultimo periodo, ha faticato tanto a creare occasioni da gol contro l’Empoli.

Niente fischi, come giovedì, quando San Siro ha letteralmente perso la pazienza, nel match contro lo Slavia Praga, ma dagli spalti si sono sentiti dei mugugni dopo la mezzora. A far arrabbiare i tifosi è stata la decisione di Christian Pulisic di buttar fuori il pallone, avendo visto un giocatore dell’Empoli per terra: una volta mandata la sfera in rimessa laterale, però, il calciatore azzurro si è prontamente rialzato, facendo infuriare il Meazza.

Qualche fischio di troppo dell’arbitro Luca Sacchi ha poi scaldato ulteriormente lo stadio, che non ha gradito nemmeno una gestione troppo lenta del pallone da parte di Ismael Bennacer.

Milan-Empoli, Pulisic gol e applausi

Dopo la mezzora, dunque, con il risultato ancora fermo sullo 0 a 0, San Siro sembrava davvero ad un passo dal perdere la pazienza.

Ci ha pensato, però, il solito Christian Pulisic a far tornare il buonumore ai rossoneri, mettendola dentro, sfruttando un assist di Noah Okafor. Al termine del primo tempo la squadra di Stefano Pioli, che ha chiuso in vantaggio per uno a zero, si è così presa gli applausi dello proprio stadio.