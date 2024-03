“Da rescissione del contratto”: scaricato dopo il clamoroso errore

Dopo il gol il clamoroso errore che condanna la squadra: piovono critiche sui social

Tifosi inviperiti con il centrocampista dopo l’errore che ha portato allo svantaggio la squadra.

Piovono pesanti critiche su Houssem Aouar, centrocampista della Roma protagonista in chiaroscuro del posticipo della domenica sul campo della Fiorentina. Pochi minuti dopo aver realizzato il gol del momentaneo 1-1 giallorosso, infatti, il centrocampista franco-algerino si è reso protagonista di un errore clamoroso che ha portato al nuovo vantaggio della Fiorentina siglato da Rolando Mandragora.

#FiorentinaRoma

Aouar è una pippa.

Anche se ha fatto goal. — Ala sinistra (@passoperspasso) March 10, 2024

Aouar non è pronto per giocare in serie a Ale, sul secondo gol anche dimostra tutta la sua grinta invece di spazzare di sinistro prova ad addomesticare una palla sporca a un metro da Svilar. — Fefe_ASR (@AsrFefe) March 10, 2024

Aouar sul gol subito è da rescissione.

Llorente e elsha che cascano sincronizzati son comici — ale (@aleaoo_) March 10, 2024

Un errore che non è passato inosservato sui social: tantissime, infatti, le critiche rivolte al giocatore arrivato in giallorosso la scorsa estate e fino a questo momento della stagione mai effettivamente entrato nel cuore dei tifosi della Magica, nonostante il gol realizzato questa sera al ‘Franchi’.

Fiorentina-Roma: pasticcio di Aouar e piovono le critiche

Moltissime le critiche nei confronti di Aouar, tra cui anche quella di qualche tifoso della Roma che ne invoca la rescissione di contratto.

In tanti, ad onor del vero, non avevano apprezzato la prova del centrocampista franco-algerino anche prima dell’errore che ha portato al gol di Mandragora. Nonostante la marcatura del momentaneo 1-1 giallorosso, infatti, l’ex Olympique Lione non ha convinto, rendendosi protagonista di una prestazione tutt’altro che brillante.

AOUAR rimane un ectoplasma, si è svegliato un secondo e ora sta ridormendo.

Dategli 2 sberle e SVEGLIATELO#FiorentinaRoma — ManginoMerendine (@solenero3) March 10, 2024