“Accordo esplosivo”: la Juve ci aveva visto lungo su Foden

La qualità di Phil Foden sta trascinando il Manchester City in questa stagione. La Juve ci aveva visto lungo sul ragazzo, vicino a firmare un accordo ‘esplosivo’

Nel calcio moderno, la qualità negli spazi stretti è una componente fondamentale, la caratteristiche con cui si possono scompaginare le difese avversarie più chiuse e fare a differenza.

Phil Foden, proprio per questa ragione, è un’arma impropria che Pep Guardiola utilizza in qualsiasi momento, permettendogli di vincere le partite. Il classe 2000, dopo qualche anno di apprendistato, si sta mostrando in tutto il suo splendore, a suon di gol. Da ala destra, ma con capacità di svariare su tutto il fronte d’attacco, ne ha realizzato 11 in 27 partite in quest’edizione della Premier League con sette assist all’attivo.

Insomma, è uno dei calciatori più importanti del club campione d’Europa, che non ha alcuna intenzione di perderlo in futuro. Infatti, i Citizens sono pronti a blindarlo con quello che il ‘Mundo Deportivo’ ha definito un “accordo esplosivo”. La notizia, in realtà, rimbalza dall’Inghilterra, dove si dice che Guardiola voglia blindarlo con il prolungamento e l’adeguamento dell’attuale contratto. L’ultima firma è arrivata fino al 2027, la prossima potrebbe portarlo a guadagnare quanto i calciatori più pagati in rosa.

La Juve e il pressing per Foden: il Manchester City ha sempre fatto muro

Le cose per Foden, però, non sono sempre andate così bene. Il fantasista è considerato da anni un enfant prodige destinato a scrivere la storia con la casacca celeste addosso, ma negli anni passati ha fatto un bel po’ di fatica ad affermarsi del tutto.

Così tanta che nel 2021 parecchi club hanno iniziato a pensare di poterlo strappare al City, tra cui la Juve. I bianconeri avevano bisogno di un profilo con quelle caratteristiche dopo aver gioito con Paulo Dybala per anni. Poi è arrivato Angel Di Maria, ma Madama ha pensato concretamente al super talento inglese. Peccato che i Citizens abbiano sempre risposto ‘No, grazie’ a qualsiasi tipo di approccio, anche a quelli dalla Spagna.

Con il senno di poi, sarebbe stato un grandissimo colpo per la Vecchia Signora, ma ormai resta solo un sogno svanito nel tempo, come tante piste di calciomercato. E dalle parti di Manchester possono dire di aver fatto bene a rifiutare.