Vantaggio e bufera Inter: “Venduto per 45 milioni”

Big match al Dall’Ara tra Bologna e Inter, sbloccato prima dell’intervallo da un colpo di testa di Bisseck. Nonostante il vantaggio un nerazzurro è finito nel mirino dei tifosi

Nonostante l’ampio vantaggio in classifica l’Inter non molla un colpo anche in casa del Bologna, dove all’intervallo è avanti per 1-0 grazie ad una rete di Bisseck.

Cross perfetto di Bastoni dalla sinistra e stacco ottimo dell’altro braccetto della difesa di Inzaghi che ha quindi sbloccato una partita difficile e che poteva essere aperta già un quarto d’ora prima da Barella.

Solo davanti a Skorupski a metà primo tempo il centrocampista italiano ha avuto una chance enorme fallita col destro: un tiro troppo centrale parato magistralmente dall’estremo difensore polacco. Una occasione che non è passata inosservata agli occhi dei tifosi che su X non hanno risparmiato a Barella messaggi di dissenso:

Mamma mia Barella non ne azzecca una con quei piedi, manco solo davanti al portiere #BolognaInter — Boomerissima (@Boomerissima) March 9, 2024

Barella io ti amo ma stavolta che hai combinato?#BolognaInter — Galatina 2022 (@galatina2022) March 9, 2024

Lo staff di Inzaghi deve capire come far migliorare Barella nella finalizzazione perché è l’unico punto debole, ma grosso. — Il Conte Liotta (@liottagio) March 9, 2024

A Barella i gol facili fanno schifo — Fabio Franzaroli (@ffranzaroli) March 9, 2024

Barella non faresti gol manco se la porta fosse larga 15 metri — Lorenzo (@InterPessimista) March 9, 2024

Barella quando verrai ceduto stappo — Odio Zhang (@DIinterista) March 9, 2024

barella va venduto ASAP al primo scemo che ti offre 45 milioni — ⭐️⭐️ (@demoneceleste) March 9, 2024

Barella quest’anno il peggiore dell’Inter — Fabrizio Interista (@fabryforzainter) March 9, 2024