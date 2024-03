Salernitana, Liverani: “Non mi dimetto”. Sabatini risponde ai tifosi

Un’altra pesante sconfitta per la Salernitana e un fallimento tecnico sempre più vicino: arrivano le scuse ufficiali di Sabatini

Clima infuocato in casa Salernitana dopo la sconfitta di Cagliari: la società si assume le proprie responsabilità nel messaggio pubblicato al termine della partita dal dg Sabatini.

Notte fonda in casa Salernitana: la squadra campana è uscita sconfitta anche dallo scontro diretto col Cagliari, che ribadisce l’ultimo posto in classifica per i granata. Quando mancano solo dieci partite da giocare, il ritardo dalla zona sicura è di dieci punti e la retrocessione in Serie B appare sempre più vicina. Grande delusione tra i tifosi: quelli oggi presenti in terra sarda a fine partita hanno voltato le spalle alla squadra che si era avvicinata al settore ospiti per scusarsi dopo l’ennesima mortificazione.

E a fine partita è arrivato il messaggio del direttore generale Walter Sabatini che via Instagram ha ammesso: “Dopo una partita come questa non posso che prendere atto che non ho inciso come pensavo circa l’andamento delle cose e il percorso che avevo immaginato”.

Salernitana, le parole di Sabatini e Liverani a fine partita

“Chiedo scusa al club e al presidente che mi ha sempre assecondato ma soprattutto chiedo scusa ai tifosi tutti, chiedendo loro di non scaricare la squadra e aspettare la fine del campionato, poi vedremo di agire per il meglio” ha concluso l’esperto dirigente, rivolgendosi ai tifosi.

Poco dopo sono arrivate anche le dichiarazioni del tecnico Fabio Liverani che ai microfoni di Dazn ha escluso la possibilità di dimettersi: “Dobbiamo accettare ciò che fanno i tifosi che fanno i chilometri e vengono a vederci” ha ammesso l’allenatore ex Lecce, che ha allontanato l’ipotesi delle dimissioni: “Ci penserei se vedessi che la squadra non si allena e non gioca a calcio, la società farà le sue valutazioni, ma non credo che questo possa essere il problema della Salernitana”.