HIGHLIGHTS | Colpi salvezza per Cagliari e Sassuolo: paura Frosinone, sprofonda la Salernitana

Le squadre di Ballardini e Ranieri conquistano punti pesanti in chiave salvezza: sprofonda la Salernitana, ansia per il Frosinone.

All’Unipol Domus la Salernitana prova a fare la partita, ma è il Cagliari a colpire. Risultato sbloccato al 12′ quando Zappa lancia per Lapadula che supera Ochoa in uscita e poi deposita la sfera in porta dopo essere partito sul filo del fuorigioco. Poco dopo Jankto si divora il gol del raddoppio, trovato da Gaetano poco prima dell’intervallo. Il giocatore scuola Napoli conclude alla perfezione una ripartenza nata sugli sviluppi di un calcio d’angolo per i campani, andando così a chiudere i giochi.

prima Shomurodov la cui zampata vale il momentaneo 3-0 rossoblu. Un triplo vantaggio che dura poco perché al 56′ la Salernitana accorcia con il gol in acrobazia di Kastanos su cross di Zanoli. Passano due minuti e la Salernitana accorcia ulteriormente, con Maggiore che di testa batte Scuffet sul primo palo. Il Cagliari torna a chiuderla con la doppietta di Shomurodov, bravo a battere nuovamente Ochoa dopo Gol anche nella ripresa:la cui zampata vale il momentaneo 3-0 rossoblu. Un triplo vantaggio che dura poco perché al 56′ la Salernitana accorcia con il gol insu cross di Zanoli. Passano due minuti e la Salernitana accorcia ulteriormente, consul primo palo. Il Cagliari torna a chiuderla con la doppietta di Shomurodov, bravo a battere nuovamente Ochoa dopo l’ennesimo pasticcio difensivo di Fazio

Highlights e classifica dopo Sassuolo-Frosinone e Cagliari-Salernitana

Partita più equilibrata tra Sassuolo e Frosinone: al Mapei Stadium il risultato si sblocca al 58′ con Thorstvedt che riceve palla da Doig prima di lasciar partire un diagonale che si infila alle spalle di Turati. Nel finale Frosinone che spreca, con Kaio Jorge a mandare sul fondo un calcio di rigore.

CAGLIARI-SALERNITANA 3-2

12′ Lapadula, 40′ Gaetano, 51′ e 76′ Shomurodov, 56′ Kastanos, 58′ Maggiore

SASSUOLO-FROSINONE 1-0

58′ Thorstvedt

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 72, Juventus 57, Milan 56, Bologna 51, Roma 47, Atalanta 46, Napoli* 44, Fiorentina 42, Lazio 40, Torino* 38, Monza 36, Genoa 33, Cagliari* 26, Empoli e Lecce 25, Udinese e Frosinone* 24, Verona e Sassuolo* 23, Salernitana* 14.

*Una partita in più

