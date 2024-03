DIRETTA Serie A, Cagliari-Salernitana e Sassuolo-Frosinone: le formazioni UFFICIALI! LIVE

Calciomercato.it vi offre i match dell’Unipol Domus’ tra il Cagliari di Ranieri e la Salernitana di Liverani e del ‘Mapei Stadium’ tra il Sassuolo di Ballardini e il Frosinone di Di Francesco in tempo reale

Il Cagliari ed il Sassuolo ricevono rispettivamente la Salernitana e il Frosinone nei primi due anticipi del sabato validi per la 28esima giornata del campionato di Serie A, nono turno del girone di ritorno. Due sfide che mettono in palio punti importantissimi in chiave salvezza che saranno dirette nell’ordine da Fourneau e da La Penna, entrambi della sezione di Roma 1.

Da un lato, all’Unipol Domus’, i rossoblu di Claudio Ranieri vogliono dare seguito alla vittoria dello scorso week end nell’altro scontro diretto contro l’Empoli per tirarsi fuori dalla zona caldissima. Per i granata dell’ex Fabio Liverani, che invece vengono dal pareggio esterno contro l’Udinese, si tratta quasi di una ultima spiaggia: serve una vittoria per tenere vive le speranze di non retrocedere. All’andata finì con un pareggio per 2-2 con la doppietta di Dia – ora finito fuori rosa – a rimontare i vantaggi siglati prima da Luvumbo e poi da Viola.

Dall’altro lato, al ‘Mapei Stadium’, i neroverdi di Davide Ballardini vanno a caccia di un successo che manca da due mesi per uscire dalla crisi che li ha visti fare un solo punto contro il Torino nelle ultime otto partite. I gialloazzurri dell’ex Eusebio Di Francesco, a loro volta, hanno bisogno dei tre punti dopo il pareggio contro il Lecce per allontanarsi dalla terzultima posizione. All’andata i ciociari hanno avuto la meglio con il risultato di 4-2, rimontando l’iniziale doppietta di Pinamonti con la doppietta di Mazzitelli, il rigore di Cheddira e il gol di Lirola. Entrambe le partite saranno trasmesse in tv, su smartphone e tablet soltanto sulla app di Dazn. Calciomercato.it vi offre i match tra Cagliari e Salernitana e tra Sassuolo e Frosinone live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Cagliari-Salernitana e Sassuolo-Frosinone

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Nandez, Mina, Dossena, Augello; Nandez, Deiola, Makoumbou; Jankto, Gaetano; Lapadula. All. Ranieri

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Zanoli, Manolas, Fazio, Bradaric; Maggiore, Coulibaly, Kastanos; Candreva, Tchaouna; Weissman. All. Liverani

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Doig; Bajrami, Racic, Thorstvedt; Defrel, Pinamonti, Laurientè. All. Ballardini

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Romagnoli, Okoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soule, Cheddira, Ghedjemis. All. Di Francesco

CLASSIFICA SERIE A:

inter punti 72, Juventus 57, Milan 56, Bologna 51, Roma 47, Atalanta 46, Napoli* 44, Fiorentina 42, Lazio 40, Torino* 38, Monza 36, Genoa 33, Empoli e Lecce 25, Udinese e Frosinone 24, Verona e Cagliari 23, Sassuolo 20, Salernitana 14.

*Una partita in più