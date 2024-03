Milik tra il rilancio con la Juve e un nuovo futuro in Serie A: può finire nella rivale

La Juventus torna a giocare tra le mura amiche dell”Allianz Stadium’ e lo fa contro l’Atalanta. I bianconeri sono reduci dalla sconfitta di Napoli e da un periodo negativo in generale. Una sola vittoria nelle ultime sei partite

Contro la ‘Dea’ mister Massimiliano Allegri dovrà fare a meno, per certo, di Rabiot e Alcaraz per infortunio e Vlahovic per squalifica. In attacco il centravanti sarà Milik.

La ‘Signora’ è chiamata a ripartire, di nuovo. E se dalla vittoria col Lecce ad oggi è arrivata solamente una vittoria contro il Frosinone, il calendario non sorride ai bianconeri. Davanti le sfide con Atalanta, Genoa, Lazio, Fiorentina e Torino. E contro la formazione orobica guidata da mister Gasperini, non ci sarà Dusan Vlahovic fermato dal giudice sportivo per squalifica.

L’attacco della Juventus sarà affidato alla coppia Federico Chiesa e Arkadiusz Milik. Il polacco non sta vivendo una stagione positiva. In campionato è sceso in campo in 25 occasioni, ma solo per un totale di 653′. Lo score racconta di appena due gol e un assist nella Serie A 23/24. Il numero ’14’ bianconero è stato lo sfortunato protagonista della sfida contro l’Empoli a causa del rosso rimediato: match che ha segnato di fatto l’inizio del tracollo bianconero e l’addio al sogno dello Scudetto. L’ultimo gol in campionato risale a ottobre, nel derby col Torino. Domenica l’ex Marsiglia è chiamato ad una risposta importante, per trascinare la Juventus fuori dal baratro. Il suo futuro però è incerto e tutto da scrivere.

Calciomercato Juventus, Milik ha estimatori in Italia: dal Milan alla Roma

Milik è un attaccante che ha dimostrato di poter essere molto utile nella nostra Serie A, nonostante l’annata storta. La Juventus lo ha riscattato dall’OM ma non lo ritiene incedibile.

La Juventus è orfana di titolari come Rabiot e Vlahovic e deve fare a meno anche di Alcaraz. Le condizioni di McKennie invece lasciano uno spiraglio per la convocazione. In ogni caso, c’è una piccola emergenza di organico per Allegri, da gestire in un momento di risultati profondamente negativi. In attacco, data l’assenza di Dusan Vlahovic, ci sarà Arek Milik a fianco di Federico Chiesa. La Juventus ha riscattato la scorsa estate l’attaccante dall’Olympique de Marseille per un totale (bonus compresi) di 7,5 milioni di euro, dopo una prima buona annata. Il centravanti non si sta ripetendo e il suo futuro è ancora da scrivere. La conferma non è scontata e nonostante il primo indiziato a salutare, del reparto offensivo, sia sempre Moise Kean le offerte faranno la differenza.

Discorso ‘rinnovo Chiesa’ a parte. Qualora arrivassero offerte sui 10 milioni, la ‘Signora’ le prenderebbe in considerazione. In Italia osservano interessate sopratutto Roma e Milan. I capitolini dovranno sbrigare la matassa Lukaku e hanno la questione Abraham da risolvere; il ‘Diavolo’ dovrà trovare un nuovo titolare e un nuovo ‘vice’. Ecco quindi che Milik può fare al caso delle sue società. Più in difficoltà Fiorentina e Lazio, per un discorso legato all’ingaggio del giocatore, che percepisce 3,5 milioni annui.