La Juve tenta Thiago Motta: colpaccio dallo United a prezzo di saldo

Il futuro di Thiago Motta resta incerto per il prossimo anno, ma se dovesse andare alla Juve, sarebbe accontentato con un colpo di primo livello

La stagione sta entrando nel vivo, con le sue sentenze, le gioie e le delusioni. La Juve ha ormai accantonato il sogno di vincere lo scudetto e strappare la prima posizione all’Inter, ma con una Champions League da blindare e la volontà di farlo il prima possibile, anche per concentrarsi sulla Coppa Italia.

Poi l’estate porterà tanti cambiamenti, probabilmente anche quello in panchina. La seconda avventura di Massimiliano Allegri a Torino sembra essere agli sgoccioli con Thiago Motta che potrebbe rapidamente scalare le gerarchie e diventare la guida tecnica giovane e moderna a cui affidare la squadra. Per accontentare il tecnico che attualmente sta facendo le fortune del Bologna, servirà innanzitutto rinforzare il gruppo con almeno un nuovo esterno offensivo.

Un nome che è stato valutato a lungo nei mesi passati è stato quello di Jadon Sancho, poi finito al Borussia Dortmund, pensando di tornare ai massimi livelli grazie al club con cui è diventato grande. In realtà, le cose non stanno andando esattamente come l’inglese si aspettava.

Sancho può finire alla Juve: Thiago Motta può farlo splendere

Se Motta dovesse davvero firmare con la Vecchia Signora, allora Sancho potrebbe essere un’opzione concreta. Con i gialloneri sta crescendo, ma fino a questo momento ha messo a segno solo due assist.

A fine stagione tornerà al Manchester United, che non ha alcuna intenzione di tenerlo, anzi potrebbe cederlo al miglior offerente e sicuramente non con la valutazione di qualche tempo fa. I Red Devils l’avevano pagato 85 milioni di euro, ora potrebbe valere un terzo di questa cifra. Cristiano Giuntoli potrebbe accelerare l’affare puntando su un prestito oneroso, a scalare in base alle presenze del laterale offensivo, con diritto di riscatto, pronto a trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni.

La forza propulsiva della Juve dalla metà campo in su potrebbe passare dai piedi e dal talento di Sancho: tra qualche tempo, il colpo potrebbe davvero andare a segno.