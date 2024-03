Ha punito l’Inter, ora lo vuole il Milan: Conte approva l’affare

Il Milan potrebbe presto accelerare per un colpo in Serie A. C’è un precedente che dà ottime speranze ai tifosi: ha punito l’Inter e funzionerebbe molto bene con Conte

Mancano ancora diversi mesi alla fine della stagione, eppure si pensa già al calciomercato e a ciò che potrebbe succedere in sede di trattative, con il Milan che potrebbe essere protagonista della sessione che arriverà tra qualche tempo.

Intanto, c’è da sistemare la situazione in panchina, visto che difficilmente Stefano Pioli resterà in panchina – la vittoria dell’Europa League potrebbe essere l’unica salvezza per il destino del tecnico di Parma. Tra i principali interpreti che potrebbero subentrare all’ex Lazio c’è Antonio Conte. L’allenatore leccese, ai box da ormai troppo tempo, potrebbe convincersi ad accettare l’incarico e cercherebbe immediatamente di imporre la sua mano anche per la scelta dei nuovi calciatori.

La priorità potrebbe essere il nuovo bomber, ma occhio anche alla difesa, il reparto che più di tutti potrebbe avere degli aggiustamenti per adattarsi alla manovra dell’ex Inter e Juve. E proprio in quella zona, è pronto a spuntare un colpo in Serie A.

Il Milan punta Vasquez: come stanno le cose

Johan Vasquez del Genoa sta crescendo parecchio nell’ultimo periodo agli ordini di Alberto Gilardino. Il centrale di piede mancino rappresenta un profilo aggressivo, bravo nel gioco aereo e globalmente anche nell’impostazione.

Soprattutto è di piede mancino e quindi potrebbe essere il tassello che manca per iniziare l’azione e passare stabilmente alla difesa a tre. Magari non sarà l’unico ad arrivare e non sarà un titolare inamovibile, ma con tutti gli impegni in programma, è importante avere alternative credibili e centrare e Vasquez lo è. Il Milan potrebbe inserire giovani calciatori per la trattativa, ma comunque l’esborso non sarebbe superiore ai 10 milioni di euro, anzi forse qualcosa in meno.

Una piccola curiosità: il centrale ha già punito l’Inter, bucando la porta di Sommer nell’ultimo match di Serie A. Si tratta di un bel biglietto da visita per passare in rossonero. Non c’è da dimenticare anche il forte interesse del Milan per Alessandro Buongiorno, come vi stiamo raccontando a più riprese nelle ultime settimane.