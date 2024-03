Buongiorno scappa da Conte: è il primo colpo sulla panchina della big

Alessandro Buongiorno sarà un nome parecchio caldo nella prossima sessione di calciomercato: Conte è in prima fila

Tra i talenti emergenti del campionato italiano, uno dei più chiacchierati è Alessandro Buongiorno. Le sue prestazioni con la maglia del Torino hanno impressionato tifosi e addetti ai lavori, soprattutto grazie alle sue capacità in marcatura, anche di fronte ai bomber più temibili del campionato italiano.

Già lo scorso inverno, il Milan ha provato a più riprese a trattare la sua cessione con i granata, senza riuscire a strappare il sì di Urbano Cairo. Ancor prima, esattamente nei mesi estivi, ci aveva tentato l’Atalanta, ma in quel caso società e calciatore sono stati d’accordo nel ringraziare e rifiutare la proposta, in nome di un attaccamento alla fascia da capitano e al club torinese. In estate, però, le cose potrebbero cambiare e subire una svolta definitiva. Sì, perché sono tanti – e non solo in Italia – le società che hanno messo il calciatore in cima alla loro lista degli acquisti.

In realtà, molto dipenderà anche dal futuro di Antonio Conte. Il tecnico leccese apprezza molto le qualità del difensore e lo vedrebbe alla perfezione nella sua difesa a tre, sulla scia di quanto fatto con Alessandro Bastoni e ancor prima con Giorgio Chiellini. Insomma, è convinto di poter essere decisivo nel suo percorso di crescita e questo potrebbe incidere non poco sulle dinamiche di calciomercato.

Buongiorno segue Conte: Juve e Milan pronte a sfidarsi

Se si vuole capire dove andrà Buongiorno, quindi, è importante capire dove Conte riprenderà ad allenare nella prossima stagione.

Il tecnico leccese è in cima alla lista del Milan nelle sue preferenze per il successore di Stefano Pioli, ma anche la Juve potrebbe farci più di un pensiero in caso di addio di Massimiliano Allegri. E occhio anche alle piste estere, con il Bayern Monaco e le big inglesi ancora da sistemare.

Ovunque vada Conte, è sempre più probabile che l’allenatore chieda alla sua nuova società proprio Buongiorno, attorno a cui costruire la sua retroguardia. La valutazione del ragazzo è di 40 milioni di euro e non è detto che non possano aumentare anche nel prossime settimane.