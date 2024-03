Distanza tra Allegri e Giuntoli: l’annuncio scuote la Juventus

Tiene banco ormai da qualche tempo il futuro di Massimiliano Allegri tra permanenza e addio. A tal proposito è arrivato un nuovo annuncio sulla distanza con Giuntoli

Il momento di forma della Juventus non è di certo dei migliori. L’ultimo ko in casa del Napoli ha solamente confermato la fase di flessione della squadra di Allegri manifestatasi ormai da qualche settimana al netto della vittoria col Frosinone.

La distanza in classifica dall’Inter capolista è salita fino a divenire una montagna di ben 15 punti, senza dimenticare il Milan che incalza alle spalle ad una sola lunghezza di distanza dai bianconeri. Proprio a cavallo di questo periodo più nero che bianco della Juventus, sono tornate in auge le voci sul futuro di Massimiliano Allegri.

Il contratto è in scadenza a giugno 2025 e con un solo anno ancora in essere i dubbi iniziano nuovamente ad aleggiare su di lui. Allegri per ora sta centrando l’obiettivo minimo della stagione rappresentato dalla qualificazione alla prossima Champions League, ma gli scenari all’orizzonte sono molteplici e tutti da esplorare.

Calciomercato Juventus, distanza tra Allegri e Giuntoli: “È aumentata”

Andrà quindi prima di tutto conclusa la stagione in casa Juventus, per poi andare a valutare attentamente quelle che saranno le prossime mosse relative alla guida tecnica.

Ad alzare nuovi dubbi ed incertezze sul destino dell’allenatore toscano a Torino ci ha pensato il collega Luca Momblano che a ‘Juventibus’ ha ammesso: “Col tempo questa distanza tra Giuntoli e Allegri é aumentata. Dico una cosa forte però la so, oggi possiamo considerarlo il momento di maggiore distanza tra i due. Ho le verifiche, ho le prove che sia così ed é un lato che mi preoccupa molto”.

Stando al noto giornalista ci sarebbe quindi un momento di massima distanza tra Giuntoli ed Allegri, due grandi protagonisti dell’attuale progetto della Juventus dai quali dipenderò il prossimo futuro del club. Intanto la compagine bianconera è attesa ad un altro esame importante per rialzare la testa: domenica alle 18 a Torino arriverà l’Atalanta di Gasperini.