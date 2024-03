DIRETTA Serie A, Genoa-Monza: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra il Genoa di Gilardino e il Monza di Palladino in tempo reale

Il Genoa ed il Monza si affrontano a Marassi nel quarto ed ultimo anticipo del sabato valido per la ventottesima giornata del campionato di Serie A, nono turno del girone di ritorno. Una sfida tra due squadre che viaggiano a metà classifica che sarà diretta dall’arbitro Feliciani della sezione di Teramo.

Reduci dalla sconfitta di misura in casa della capolista Inter, i rossoblu di Alberto Gilardino vogliono rialzare subito la testa e tornare a vincere. Lo scopo è quello di centrare i tre punti per agguantare in classifica proprio gli avversari di oggi e avvicinarsi alla fatidica quota 40 per la salvezza aritmetica. Ma anche i biancorossi di Raffaele Palladino, che a loro volta vengono dal pesante ko interno contro la Roma, hanno voglia di un pronto riscatto per provare a scavalcare il Torino e tornare nella parte sinistra della graduatoria. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport, ma anche in streaming su smartphone e tablet sulla app di Dazn. All’andata i brianzoli hanno avuto la meglio con il punteggio di 1-0 grazie al gol messo a segno da Dany Mota. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Luigi Ferraris’ tra Genoa e Monza live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Genoa-Monza

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vogliacco; Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup, Messias; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Akpa Akpro, Bondo; Colpani, Pessina, Dany Mota; Djuric. All. Palladino

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 75, Juventus 57, Milan 56, Bologna* 51, Roma 47, Atalanta 46, Napoli* 44, Fiorentina 42, Lazio 40, Torino* 38, Monza 36, Genoa 33, Cagliari* 26, Empoli e Lecce 25, Udinese e Frosinone* 24, Verona e Sassuolo* 23, Salernitana* 14.

*Una partita in più