Comunicato UFFICIALE, agente Allegri risponde sulla Juventus

Nuovo capitolo dopo le dichiarazioni di Branchini sul futuro di Allegri in casa Juventus: comunicato ufficiale dell’agente

A una settimana di distanza dalle parole di Giovanni Branchini sul futuro di Massimiliano Allegri, non si sono ancora placate le polemiche e i riverberi continuano ad agire.

Tanti sono i stati i commenti alle parole dell’agente che cura anche gli interessi dell’allenatore della Juventus, specialmente tra i giornalisti e anche Cristiano Giuntoli ne ha parlato prima del match contro il Napoli, gettando subito acqua sul fuoco e non dando adito a nuove polemiche. Nella giornata di oggi Giovanni Branchini è tornato a parlare, tramite un comunicato pubblicato sui profili social ufficiali della sua agenzia, per fare ulteriore chiarezza su quanto espresso settimana scorsa e porre fine alle polemiche.

Futuro Allegri, nuovo comunicato di Branchini: “Nessun giudizio sulla dirigenza della Juventus”

Sul profilo Instagram dell’agenzia BranchiniAssociati è stato pubblicato un comunicato ufficiale per fare chiarezza una volta per tutte sulle dichiarazioni di settimana scorsa. Per prima cosa è stato postato un articolo sul commento di Maurizio Pistocchi con sopra una precisazione al riguardo: “La Branchini Associati e Giovanni Branchini si dissociano e smentiscono quanto detto da Maurizio Pistocchi in quanto non si è mai parlato della dirigenza della Juventus”.

In una storia successiva, poi, è stato pubblicato un comunicato ufficiale: “Ognuno è libero di esprimere un proprio parere ma non interpretare le parole. Poiché nessuno ha espresso giudizi sulla Dirigenza della Juventus”. In questo modo l’agente di Massimiliano Allegri vuole porre fine a qualsiasi voce riguardo alla sfiducia del tecnico nell’attuale dirigenza bianconera e, in particolare, in Cristiano Giuntoli. Un messaggio piuttosto chiaro che non si presta a nuove interpretazioni, ma che vuole calmare le acque dopo una settimana di tumulti.