Trpišovský spaventa il Milan: “Ne sono super convinto”

Le dichiarazioni di Jindřich Trpišovský, tecnico dello Slavia Praga, al termine del match di San Siro, valevole per l’andata di Europa League, contro il Milan

Jindřich Trpišovský ci crede. Il tecnico dello Slavia Praga esce da San Siro a testa alta e punta a ribaltare il risultato a Praga: “Abbiamo giocato meglio di quanto pensassimo prima dell’espulsione – esordisce il tecnico dei cerci dopo il ko per 4 a 2 contro il Milan -. Con il rosso è cambiato tutto ed è emersa la qualità dei giocatori rossoneri. Senza l’espulsione la partita sarebbe stata più intensa, fisicamente abbiamo dimostrato di star bene, riuscendo a segnare due gol. Spero che in casa saremo in grado di fare qualcosa di meglio e di invertire la situazione. Sono sicuro che vinceremo”.

Trpišovský – incalzato dai giornalisti – esce allo scoperto e dichiara apertamente di credere nella qualificazione: “Sono super convinto perché abbiamo una squadra ottima e i tifosi sono eccellenti e lo stadio sarà pieno. A Praga saremo più preparati e non mi sento assolutamente fuori.”

Milan-Slavia Praga, dubbi sull’espulsione: parla Trpišovský

Nel corso della conferenza stampa, poi, si parla anche dell’espulsione che inevitabilmente ha cambiato il corso della partita tra Milan e Slavia Praga: “Non sono convinto fino in fondo di questa espulsione – afferma Trpišovský – Anche dal VAR però è stato confermato. Non possiamo farci nulla, ma mi dispiace perché la partita poteva essere diversa”.

Un’ultima battuta sui quattro gol subiti, che non spaventano il mister in vista del ritorno – “Nei gol subiti si poteva fare meglio, soprattutto nel secondo e nel terzo, ma la squadra si ricorderà comunque benissimo di quanto successo e ne trarrà un vantaggio”