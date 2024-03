Sarri replica UFFICIALE a Moggi: nuova bufera Juventus

Torna a parlare Maurizio Sarri nel corso di un’intervista ai canali ufficiali della Lazio. Arriva una risposta forte a Luciano Moggi

La Lazio in settimana ha concluso il proprio percorso europeo perdendo per 3-0 in casa del Bayern Monaco. Sul percorso Champions è tornato anche Maurizio Sarri nel corso di un’intervista ai canali ufficiali del club capitolino: “È stata la Champions che mi sono goduto di più. Ci dispiace per l’eliminazione, per i tanti laziali a Monaco. Abbiamo perso contro una squadra forte da un miliardo di fatturato l‘anno. Però è stato un percorso positivo: una Lazio in Champions che fa più vittorie che sconfitte è un percorso positivo, un bel viaggio”.

Nel corso dello stesso intervento Sarri ha anche risposto in maniera decisa ad un recente intervento di Luciano Moggi nei suoi confronti in merito al suo passaggio alla Juventus: “Mi mettete in difficoltà perché devo rispondere a un radiato e mi sento di mancare di rispetto a i non radiati. La verità è che l’ultimo scudetto della Juve è stato sotto la mia gestione e l’unica retrocessione è stata sotto la sua gestione con 17 punti di penalizzazione in Serie B. Purtroppo ho anche la sensazione di quello che c’è dietro le sue dichiarazioni, ma i fatti sono questi”