Paro: “Punto meritato, ecco cosa ci aspettiamo da Sanabria”

Matteo Paro, vice allenatore di Juric, ha parlato al termine del match tra Torino e Napoli che i granata sono riusciti a pareggiare

Il Torino, nell’anticipo della ventottesima giornata della Serie A, faceva visita al Napoli in un match fondamentale per i granata: Zapata e compagni avevano bisogno di un risultato positivo per continuare a sognare la qualificazione alla prossima Europa. Solita partita tosta da parte di una squadra che ha lottato dal primo all’ultimo minuto.

La voglia dei granata si è vista dopo il gol del vantaggio: la squadra si è riversata subito nell’area di rigore avversaria trovando il gol del pareggio con una splendida rovesciata di Sanabria. Punto importante per il Torino considerando anche il forcing finale da parte dei partenopei che hanno cercato, specialmente con l’ispiratissimo Kvaratskhelia, il gol della vittoria.

I granata però sono stati bravi nella fase difensiva con Milinkovic-Savic autore di un serie di interventi di altissimo livello. Ecco le parole, al termine del match, di Matteo Paro che ha sostituito lo squalificato Juric.

“Penso che stasera la squadra è stata brava a reagire dopo il gol subito, il Napoli è una squadra forte e in salute. Abbiamo avuto lo spirito per mantenere il risultato. Primo tempo equilibrato ma su determinate situazioni potevamo fare meglio, il Napoli ci ha costretto a difendere basso ma abbiamo avuto qualche occasione buona in ripartenza. La squadra ha meritato il punto, pensiamo alla prossima”.

“Sono contento per Sanabria, abbiamo bisogno che dia continuità nelle partite. Penso che questo sia un punto di ripartenza per lui”

“Dovevamo sfruttare meglio determinate situazioni, Lobotka si alzava e dovevamo trovare più velocemente Vlasic. Serve maggiore qualità. Dobbiamo migliorare nel muovere la palla e trovare l’uomo libero”

“Gineitis è un ragazzo che ha una predisposizione eccezionale al lavoro, è cresciuto tanto fisicamente e nella posizione in campo, deve migliorare a livello di gioco e nel riconoscere determinate situazioni. E’ un ragazzo umile che ascolta e deve continuare così, lavorare e fare esperienza. Può migliorare ancora”

“Juric non è potuto scendere negli spogliatoi ma era contento del punto e stava già pensando alla prossima partita. Ora ogni match è complicato e dobbiamo preparale al meglio”

“Sono contentissimo per Milinkovic-Savic, ragazzo che lavora davvero tanto ed ha una mentalità da leader anche nello spogliatoio. Sta facendo un percorso ottimo e speriamo tutti che continui così”