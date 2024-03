HIGHLIGHTS | Kvara non basta, Sanabria ferma il Napoli

La ventottesima giornata di Serie A si è aperta con la partita del Maradona tra il Napoli di Calzona e il Torino di Juric: ecco cosa è successo

Dopo la vittoria contro la Juventus, il Napoli di Calzona non va oltre il pareggio con il Torino. Al Maradona la sfida valevole per la ventottesima giornata di Serie A si è conclusa per 1 a 1.

Nel corso del primo tempo, un’occasione per parte, con Milinkovic-Savic e Meret che si sono superati rispettivamente su Kvaratskhelia e Zapata.

Nella ripresa, ci pensa proprio il georgiano a sbloccarla: il georgiano è bravo ad attaccare l’area di rigore e a battere il portiere serbo su servizio di Mario Rui sulla sinistra. Passano un paio di minuti e Sanabria trova il gol del pareggio su azione da corner, in rovesciata. Gli azzurri vanno a caccia della rete della vittoria, ma non arriva, un po’ per sfortuna, un po’ per le parate di Savic. Al Maradona, così, termina in parità .

Napoli-Torino, la classifica aggiornata dopo il primo match della ventottesima giornata

Con questo risultato, il Napoli di Calzona sala a quota 44 punti. Resta, dunque distante il quarto posto occupato dal Bologna, che nel weekend affronterà la capolista Inter.

Il Torino, invece, sale a quota 38, a sole due lunghezze dalla Lazio.

Napoli-Torino 1-1: 61’ Kvaratskhelia (N), 63’ Sanabria (T)

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 72, Juventus 57, Milan 56, Bologna 51, Roma 47, Atalanta 46, Napoli* 44, Fiorentina 42, Lazio 40, Torino* 38, Monza 36, Genoa 33, Empoli e Lecce 25, Udinese e Frosinone 24, Verona e Cagliari 23, Sassuolo 20, Salernitana 14.

*Una partita in più