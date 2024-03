Palladino erede di Sarri alla Lazio, risponde il mister: “Ci vuole rispetto”

In questi giorni sono aumentate le voci sul divorzio a fine anno tra Sarri e la Lazio: Palladino risponde sulla possibilità di prendere il suo posto

Sono giorni complicati per la Lazio di mister Sarri, che è stata eliminata dalla Champions League col Bayern Monaco. Non una vergogna, ovviamente, ma sicuramente più di qualche rimpianto resta perché all’andata i biancocelesti potevano segnare più gol e al ritorno la rete clamorosa sbagliata da Immobile di certo poteva cambiare la storia. Si torna quindi in campionato, dove la Lazio ha un ritardo importante, forse incolmabile, con le posizioni che valgono (o potrebbero valere) la Champions: undici punti dal Bologna quarto, sette dalla Roma quinta.

Ma più in generale la stagione biancoceleste ha fatto storcere il naso a tutti i tifosi, che continuano a vedere una squadra che non segna e soprattutto fa una grande fatica a tirare in porta. In più si aggiunge l’ultimo scambio pubblico di vedute tra Sarri e Lotito sul mercato, con il tecnico che ancora una volta ha sottolineato di non essere stato accontentato neanche nelle alternative richieste. E allora le voci e le indiscrezioni su un divorzio a fine stagione aumentano. Anche se lo stesso club ha smentito con un comunicato ufficiale, ribadendo “la totale fiducia nell’allenatore“. Tra i nomi accostati ai capitolini c’è Raffaele Palladino che tanto bene sta facendo da oltre un anno col Monza. Alcuni giorni fa erano spuntati anche degli screen in cui il mister napoletano rispondeva a un sondaggio sui social ‘votandosi’ come erede di Sarri. Oggi in conferenza lo stesso Palladino ha commentato e detto la sua su questo accostamento alla Lazio.

Palladino risponde alle voci sul possibile arrivo alla Lazio al posto di Sarri

Domani a ‘Marassi’ si affrontano Genoa e Monza, due squadre separate da tre punti e sostanzialmente già salve, che possono giocare le ultime 11 partite della stagione con grande tranquillità, senza niente da perdere rappresentando due mine vaganti.

Nella consueta conferenza stampa di presentazione, il tecnico dei brianzoli Raffaele Palladino ha risposto alle indiscrezioni sul suo arrivo a Formello: “Sono voci extracampo, quindi dobbiamo avere rispetto del presente e del Monza. Bisogna avere rispetto anche della Lazio e di un grande allenatore come mister Sarri. Sono solo chiacchiere, lasciamole stare. Io sono concentratissimo sul Monza e sto dando tutto me stesso per questa società. Sono fiero di essere qua e voglio finire la stagione alla grande. Il mio futuro passa da Genova, dalla partita di domani e dai due mesi che mancano al termine del campionato. Mi godo ogni singolo momento perché ci metto tanto impegno e passione. Mi piace crescere insieme al mio staff e ai miei ragazzi. Vorrei che questa stagione non finisse mai, dobbiamo essere orgogliosi di quello che stiamo facendo”.