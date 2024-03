Sarri e l’addio alla Lazio: il comunicato UFFICIALE del club

Il tecnico biancoceleste ha parlato di fine ciclo al termine della sfida col Bayern Monaco che ha sancito l’uscita dalla Champions League

Sarri via dalla Lazio a fine stagione? Dopo il ko col Bayern e l’uscita dalla Champions, il tecnico biancoceleste ha parlato chiaramente di ciclo agli sgoccioli. Il riferimento era alla rosa attuale, in generale avanti con l’età, ma c’è chi ci ha visto anche la volontà di mandare un ‘messaggio’ al club circa il proprio futuro.

Non a caso negli ultimi due giorni sono tornati a circolare i nomi di alcuni allenatori per il post Sarri, per ultimo quello del grande ex Sergio Conceicao. Poco fa, però, la società di Lotito ha sorpreso tutti diramando un comunicato ufficiale con cui rinnova la fiducia a Sarri smentendo le indiscrezioni che la danno già al lavoro per il successore.

“In seguito alle notizie apparse su alcuni organi di informazione, in merito a presunte valutazioni in atto sulla guida tecnica, la S.S. Lazio conferma, qualora ce ne fosse bisogno, la totale fiducia nell’allenatore Maurizio Sarri, precisando che lo stesso tecnico ha un contratto in scadenza nel 2025. Pertanto tutte le voci che accosterebbero altri allenatori alla S.S. Lazio sono destituite di qualsiasi fondamento“.