Una nuova bufera potrebbe colpire improvvisamente la Juventus in una stagione sino a questo momento tranquilla

Dopo i dieci punti di penalizzazione scontati dalla Juventus nella passata stagione in campionato per via dell’ormai famoso caso plusvalenze, nei confronti del club bianconero la scorsa estate era stata assegnata una nuova sanzione da parte dell’Uefa. L’organo presieduto da Ceferin, a causa delle violazioni commesse in riferimento al settlement agreement dell’agosto 2022, aveva punito la società con un anno di esclusione dalle proprie competizioni.

Una stagione particolarmente travagliata per la squadra allenata da Massimiliano Allegri, non tanto per il rendimento evidenziato in campo, quanto per le note vicende extra. Quest’anno, in una lotta che la vede avanti per la zona Champions League, la formazione bianconera ha potuto godere di una ritrovata serenità nell’intero ambiente. L’arrivo di Cristiano Giuntoli in dirigenza ha sicuramente contribuito a rilanciare le ambizioni future della società, con l’obiettivo dichiarato di tornare a giocare quanto prima la competizione europea più ambita.

Un altro torneo cui potrebbe prendere parte la Juventus, è il Mondiale per Club. Le chance di partecipare alla competizione in programma nell’estate 2025 sono elevate per i bianconeri, il cui futuro dipenderà però dal rendimento del Napoli nell’attuale Champions League. In caso di eliminazione contro il Barcellona, ad esempio, il club di Aurelio De Laurentiis consegnerebbe automaticamente il secondo posto destinato alle italiane ai rivali bianconeri. Chi è già certa di partecipare, invece, è l’Inter, già accolta ufficialmente dalla Fifa.

Juve esclusa dal Mondiale per Club: il nuovo annuncio

Come riportando nei giorni scorsi, il Napoli starebbe già valutando possibili azioni legali per presentare ricorso alla Fifa in caso di qualificazione della Juventus.

Una mossa pensata dal club partenopeo dopo lo sfogo di De Laurentiis: “Il Napoli dovrebbe andarci comunque, perché se la Juve è fuori dalle coppe europee non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per club”. A rilanciare questa possibilità è stato su ‘X’ il giornalista Mirko Nicolino, il quale ha avvisato i tifosi bianconeri di un possibile scenario: “La Juventus farebbe bene ad allertare i suoi legali su come difendersi da un’eventuale estensione del ban UEFA in ambito FIFA con conseguente esclusione dal Mondiale per Club 2025. Sanzione? L’hai scontata in ambito UEFA. E in ambito FIFA? Bisogna fare molta attenzione…”.