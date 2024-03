Kvaratskhelia trova la doppia cifra con il Napoli: una gioia buona solo per i fantallenatori

Sull’asse con Mario Rui arriva il gol del decimo sigillo stagionale per Kvaratskhelia: esultanza che dura poco per il Napoli

Il tempo di festeggiare e poi di rimettere il pallone in gioco per ritrovarsi di nuovo a dover costruire la vittoria. Al 61′ Kvaratskhelia mette dentro il vantaggio del Napoli contro il Torino. Il gol arriva dopo un bellissimo asse con Mario Rui che trova il georgiano in area con un timing perfetto.

Per Kvaratskhelia si tratta del decimo gol stagionale: una gioia che resta solo a quelli che lo hanno schierato al fantacalcio. Perché al gol di Kvara arriva la sostituzione decisa dal secondo di Juric, Matteo Paro. Fuori un buon Pellegri per Sanabria.

Calcio d’angolo e rovesciata vincente che riporta il punteggio in parità.

Per Kvaratskhelia si tratta della doppia cifra siglata tutta in campionato: alle reti vanno aggiunti anche 6 assist, 5 in Serie A ed uno in Champions, competizione dove, finora, ha inciso meno.