Infortunio al tendine d’Achille: out per la Champions

Problema al tendine d’Achille per il giocatore costretto, a questo punto, il ritorno degli ottavi di Champions League

Serata di campionato con Napoli-Torino fondamentale per la stagione di entrambe le squadre: i partenopei volevano la vittoria prima del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Barcellona. Dopo l’uno a uno dei primi novanta minuti serve l’impresa in casa dei blaugrana.

Un match dove rischia di essere assente uno dei protagonisti più attesi: si tratta di Raphinha. L’esterno del Barcellona è uscito poco dopo il trentacinquesimo per un problema al tendine d’Achille destro accusato in occasione del calcio di rigore poi fallito da Gundogan. Al suo posto è entrato Firmin Lopez. Infortunio che impedirà al giocatore di essere a disposizione per il match contro il Napoli: un problema non di poco conto per Xavi che dovrà fare a meno di Gavi e De Jong.