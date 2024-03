DIRETTA Serie A, Napoli-Torino: Formazioni Ufficiali LIVE in tempo reale

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Maradona’ tra il Napoli di Calzona e il Torino di Juric in tempo reale

Il Napoli ospita il Torino a Fuorigrotta nell’anticipo del venerdì che apre la ventottesima giornata del campionato di Serie A, nono turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che stanno vivendo un periodo di forma diametralmente opposto che sarà diretta dall’arbitro Orsato della sezione di Schio.

Da una parte gli azzurri di Francesco Calzona, reduci dalle vittorie nel recupero contro il Sassuolo e nel big match contro la Juventus, vanno a caccia del terzo successo di fila per continuare la risalita in classifica. L’obiettivo è quello di conquistare altri tre punti per riavvicinarsi al quarto posto e presentarsi al meglio alla gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma martedì prossimo a Barcellona. Dall’altra parte i granata di Ivan Juric, privi dello squalificato Ricci, sognano il colpaccio per dare un senso alla stagione visto che vengono dal pareggio contro la Fiorentina che ha fatto seguito ai ko contro Lazio e Roma. La partita sarà visibile in tv su Sky Sport, ma anche in streaming su smartphone e tablet sulla app di Dazn. All’andata i piemontesi si sono imposti con un clamoroso 3-0 che ha portato le firma di Sanabria, Vlasic e Buongiorno. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Maradona’ tra Napoli e Torino live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Napoli-Torino

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Gineitis, Rodriguez; Vlasic; Pellegri, Zapata. All. Juric

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 72, Juventus 57, Milan 56, Bologna 51, Roma 47, Atalanta 46, Napoli 43, Fiorentina 42, Lazio 40, Torino 37 Monza 36, Genoa 33, Empoli e Lecce 25, Udinese e Frosinone 24, Verona e Cagliari 23, Sassuolo 20, Salernitana 14.