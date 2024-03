Calzona: “Napoli, prendiamo sempre gol, ma la prestazione è stata ottima”

Calzona dopo Napoli-Torino in conferenza: “Zielinski ha fatto una buona partita. Simeone? Costruiamo palle pulite”

Non Simeone sull’1-1: perché? “Perché avremmo dovuto buttare palloni in mezzo. Ma, questa squadra vuol arrivare pulito. Hanno giocato 96 minuti di qualità i ragazzi, abbiamo concesso solo un’occasione, creando tantissimo”.

Troppi gol subiti? “Abbiamo sempre preso gol da quando ci sono io, non mi piace. Non si riesce a curare i particolari: preparazione, scarico e si va per priorità. Abbiamo concesso poco, con un pizzico di buona sorte. Penso che possiamo migliorare”

Gestire la delusione? “C’è delusione, abbiamo creato tantissimo. La squadra è stata ordinata, la delusione c’è. Ma, questa è la strada giusta, è difficile non vincere queste partite con 7-8 occasioni nitide. Zielinski ha fatto una buona partita, quest’avversario tende a prenderti a uomo, a non farti giocare”

Calzona: “Lindstrom mezzala più situazione d’emergenza”

Lindstrom come mezzala? “Potrebbe avere le caratteristiche. In emergenza potrebbe essere un’opzione. Cambiare modulo lo puoi fare solo a pochi minuti dalla fine quando la gara non è più tattica. La squadra ha bisogno di certezze ed il tempo non ci consente il piano B. Andiamo in emergenza a Barcellona e potrebbe essere una soluzione a gara in corso”.

Osimhen? “Ha giocato una partita gagliarda anche lui. Anche se abbiamo giocato 4 partite in pochi giorni e dopo la Coppa d’Africa ci può essere un leggero calo. Io sono soddisfattissimo di lui: Osimhen ti può risolvere la partita anche quando non è al 100%”