Calhanoglu bis: dal Milan all’Inter, può firmare lunedì

Il caso Calhanoglu del 2021 ha fatto scuola con l’Inter che si sta godendo la miglior versione del turco. Il Milan rischia un’altra beffa simile

La rivalità tra Inter e Milan resta sempre accesissima, tanto in campo dove i nerazzurri sono primissimi in classifica con ampio distacco, quanto sul mercato che potrebbe ancora nascondere qualche insidia per i rossoneri.

Nel 2021 il ‘Diavolo’ dovette incassare la beffa del passaggio a parametro zero di Hakan Calhanoglu all’Inter. Il turco nella Milano nerazzurra sta vivendo la fase migliore della sua carriera con annessi rimpianti. Ora il Milan è alle prese con un altro piccolo caso che rischia di coinvolgere anche i rivali cittadini.

Il focus stavolta è sul giovanissimo Francesco Camarda, classe 2008 che sembra avere tutta la stoffa del futuro campione. 12 gol in stagione con la Primavera del Milan e già due brevi apparizioni anche in Serie A con la prima squadra. Piccoli assaggi di grande calcio per un calciatore di enorme prospettiva e valore che domenica compirà 16 anni. Una cifra non banale visto che a quell’età nel mondo del calcio arriva il momento in cui è possibile firmare il primo contratto da professionista. A dispetto del percorso di crescita tutto a tinte rossonere, il futuro di Camarda è però ancora tutto da definire.

Calciomercato, il Milan rischia la beffa Camarda: spunta anche l’Inter

Il Milan è pronto a blindarlo con il suo primo contratto triennale, ma alcuni pericoli lungo il percorso che porterebbe alla firma restano ancora all’orizzonte.

Come evidenziato dal sito del ‘Corriere dello Sport’, Camarda non è sicuro ancora di essere un calciatore del Milan anche per il futuro. Su di lui c’è mezza Europa e in Serie A si sarebbe informata anche l’Inter, a cui il ragazzo piace parecchio.

Il tempo stringe e la concorrenza aumenta tra estero ed ora anche Italia, anche perché superata la mezzanotte di domenica il classe 2008 sarà libero di firmare con qualsiasi club. Il Milan mette sul tavolo un triennale, Inter e club esteri ci pensano e la tensione inizia a salire. Si prospettano ore di fuoco sul gioiello di casa rossonera.