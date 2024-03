“Un investimento”: si riapre Guirassy-Milan, l’annuncio in diretta | ESCLUSIVO

Il centravanti dello Stoccarda è stato un obiettivo concreto dei rossoneri nello scorso calciomercato invernale. Nel suo contratto c’è una clausola da 17 milioni

Non solo Uzun-Inter, a ‘Ti Amo Calciomercato.it’ in onda su Tv Play Edoardo Grassi ha parlato anche di Guirassy, un nome che resta ‘caldo’ in ottica calciomercato Milan.

“È un ragazzo molto sveglio – ha detto il collega di ‘Mediaset’ esperto di calcio tedesco – Parliamo poi di un calciatore maturo che si potrebbe alternare con Giroud“, nel caso il francese rimanga in rossonero rinnovando il contratto in scadenza a giugno.

“Sarebbe un investimento per il presente“, ha sottolineato e concluso Grassi sempre a proposito del bomber del bomber franco-guineano che, nel suo contratto con lo Stoccarda che termina a giugno 2026, ha una clausola di circa 17 milioni di euro.

Autore quest’anno di ben 22 gol, Guirassy sarebbe potuto venire al Milan lo scorso gennaio, ma le richieste contrattuali (circa 5 milioni di ingaggio) fatte dal suo entourage hanno allontanato Moncada e soci i quali, comunque, rimangono sulle tracce del classe ’96.

Non è escluso, quindi, un ritorno del Milan su Guirassy nel prossimo calciomercato estivo, Premier League permettendo visto che il centravanti vanta diversi estimatori nel massimo campionato inglese.