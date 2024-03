Inter, il colpo del futuro: “Un altro caso Yildiz” | ESCLUSIVO

L’Inter continua il proprio percorso in campo, ma parallelamente pensa anche al mercato del futuro. Mirino su un giovane talento definito come ‘un altro caso Yildiz’

Stagione finora da incorniciare per l’Inter che domina in campionato e spera in un percorso quanto più longevo possibile in Champions League.

Con un +15 rassicurante in Serie A lo scudetto sembra solo questione di tempo, e il focus non può che essere inevitabilmente sulla sfida di ritorno europea contro l’Atletico Madrid, dalla quale dipende anche una fetta della stagione di Lautaro e soci. Al netto di come andrà a finire l’Inter sembra già portarsi avanti anche in sede di calciomercato.

Al di là di nomi noti come quelli di Taremi e Zielinski spunta anche un giovanissimo calciatore che milita in Germania e che sta facendo molto bene nel club di appartenenza. L’Inter infatti avrebbe messo gli occhi sul classe 2005 Can Uzun, trequartista/attaccante del Norimberga capace di mettere a referto la bellezza di 15 gol in 23 presenze stagionali.

Calciomercato Inter, mirino su Can Uzun: “Un altro caso Yildiz”

Un nome quello di Can Uzun di cui ha parlato il collega di ‘Mediaset’, Edoardo Grassi, ai microfoni di TvPlay in diretta telefonica.

Il giornalista ha spiegato nel dettaglio: “I giornali tedeschi hanno parlato dell’interessamento dell’Inter per Can Uzun ed è strano che i tedeschi parlino di un giocatore loro di seconda fascia che interessa ad un club italiano. Ha 18 anni, gioca nel Norimberga fa tanti gol, ed è un trequartista ed attaccante, piede destro, già nel giro della Nazionale. In Germania già si parla di un altro ‘caso Yildiz’ quindi di un altro talento precocissimo, a quanto pare quello che dicono i tedeschi, è che l’Inter gli ha messo gli occhi addosso. Questo è un investimento per il domani e il dopodomani“.

Paragonato allo juventino Yildiz come casistica, Can Uzun, che ha un contatto fino al 2027 col Norimberga, si sta imponendo in modo molto importante nella seconda lega del calcio teutonico ed ha attirato quindi le mire di un club importante come l’Inter che si dimostra attenta anche ai giovani.