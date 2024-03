Pioli lancia una frecciatina: “Mi aspettavo di più”

Pioli al termine della sfida tra Milan e Slavia Praga non molto soddisfatto: “Mi aspettavo di più”

Uno Stefano Pioli non così soddisfatto quello che si presenta nel dopo partita di Milan-Slavia Praga, gara vinta dai rossoneri per 4-2.

Un match in cui i meneghini hanno sfruttato non nel migliore dei modi la superiorità numerica, subendo due reti, anche se il vantaggio di due reti è un aspetto importante in vista del ritorno. Pioli ha commentato la gara ai microfoni di ‘Sky Sport’.

Match: “Mi aspettavo di più, nel secondo tempo siamo partiti anche bene per trovare il quarto gol. I nostri avversari sono una squadra solida e tosta, ma è un buon vantaggio. Ci sono state piccole distrazioni sui gol, posizioni non corrette e dovevamo creare qualcosa in più. Già in undici loro si erano messi dietro e in dieci hanno chiuso gli spazi, ci voleva più velocità e ritmo”.

Avversari: “Sono una buona squadra, dovranno cambiare qualche approccio tattico, sono pericolosi, veloci e verticali, dovremo affrontarla bene e con molta attenzione”.

Gol subito: “La scelta di difendere sul secondo gol loro non ci ha fatto trovare pronti. A questi livelli cambia la partita subire gol o farlo e il gol loro ci ha tolto qualcosa. Il doppio vantaggio è un buon risultato, ma ci sarà da preparare bene la gara di ritorno”.

Difficoltà nel far girare palla: “Gabbia e Kjaer hanno qualità tecniche, abbiamo riempito troppo gli spazi, ci siamo alzati troppo coi terzini, dovevamo stringere di più coi terzini e liberare di più le fasce. Ci voleva forse più qualche movimento in profondità. Dovevamo cercare di stare più bassi coi terzini e non intasare gli spazi centrali e laterali”.