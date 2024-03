PAGELLE E TABELLINO MILAN-SLAVIA PRAGA 4-2 | Difesa da incubo, Leao lascia il segno

Pagelle e tabellino di Milan-Slavia Praga, match valevole per l’andata degli Ottavi di finale di Europa League, in programma a San Siro

Il Milan porta a casa la vittoria contro lo Slavia Praga, ma la prestazione è da rivedere. Troppi errori difensivi, lasciano aperto il discorso qualificazione. Ormai dei miracoli di Maignan non c’è più traccia. Bene gli attaccanti e Reijnders

Ecco i voti:

MILAN

FLOP Maignan 5 – Anche stasera nessuna parata degna di nota. Le reti dello Slavia sono belli, ma il francese dà in entrambe le occasioni dà la sensazione di poter far qualcosa in più. Non è un caso che sfiora il pallone sia nel primo che nel secondo gol. E’ un momento non certo esaltante per l’ex Lille e ne risente tutta la difesa.

Florenzi 6,5 – Dal 45′ Calabria 5,5

Kjaer 5

Gabbia 5,5 – Dal 45′ Tomori 5,5

Hernandez 5

Adli 6

Reijnders 7 – Dal 79′ Bennacer s.v.

Pulisic 6,5

Loftus-Cheek 6,5 – Dal 66′ Jovic 6

TOP Leão 7– E’ lui ad accendere la luce nel momento più nero della partita. Nonostante il vantaggio per 3 a 2, a San Siro sono arrivati i fischi per la squadra di Pioli. Ci ha pensato così il portoghese a riportare il sereno con una giocata da campione. Il gol di Pulisic è praticamente tutto suo con un assist fantastico. Nel corso del primo tempo, poi, aveva fornito un altro passaggio vincente per la testa di Giroud.

Giroud 6,5 – Dal 79′ Okafor s.v.

All. Pioli 5 – Difficile promuovere la prova della sua squadra. Contro un avversario mediocre, in dieci, il risultato sarebbe dovuto essere diverso. Il gioco latita come non mai e la fase difensiva torna a preoccupare. Non si possono prender due gol così su calcio piazzato.

SLAVIA PRAGA

Staněk 6,5

Vlček 5

Holes 4,5

Zima 5

Diouf 4

Masopust 5,5

Dorley 6,5

Douděra 7

Provod 6,5 – Dall’83’ Jurečka s.v.

Zmrzlý 6 – Dall’83’ Bořil s.v.

Chytil 5,5 – Dal 60′ Schranz 7

All. Trpišovský 6,5

TABELLINO

MILAN-SLAVIA PRAGA 4-2

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjær, Gabbia, Hernández; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Sportiello; Calabria, Kalulu, Terracciano, Thiaw, Tomori; Bennacer, Musah; Chukwueze, Jović, Okafor. All.: Pioli.

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Staněk; Vlček, Holeš, Zima, Diouf; Masopust, Dorley; Douděra, Provod, Zmrzlý; Chytil. A disp.: Mandous, Sirotnik; Bořil, Konečný, Ogbu; Jurasék, Jurečka, Tomič, Wallem; Schranz, Tijani, van Buren. All.: Trpišovský.

GOL: 34′ Giroud, 36′ Douděra, 43′ Reijnders, 46′ Loftus-Cheek, 65′ Schranz (R), 86′ Pulisic (M)

AMMONITI: 3′ Florenzi (M), 72′ Calabria (M)

ESPULSI: 26′ Diouf (S)

Arbitro: Halil Umut Meler (TUR).