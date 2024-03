“Leao come Barella”: i social impazziscono

“Come Barella” e sui social impazza la polemica: nel mirino finisce Rafael Leao

Infuria la polemica social: “Leao come Barella“. Dito puntato contro l’attaccante portoghese per un contatto nel corso di Slavia Praga-Milan.

Nel primo tempo di San Siro il Milan è avanti 3-1 contro lo Slavia Praga. Decisivo per l’andamento del match è stato il rosso a Diouf, per un brutto intervento su Pulisic. Nel mirino però dei tifosi, in particolare di quelli interisti, è finito Rafael Leao. I tifosi nerazzurri non le hanno mandate a dire nei confronti del portoghese del Milan. Tutto per via di un contatto che ha visto Leao protagonista: l’attaccante rossonero è crollato a terra portandosi le mani al volto dopo una sbracciata di Kristan. Su X i tifosi nerazzurri hanno voluto dire la propria.

Le risposte dei tifosi rossoneri non si sono fatte attendere. “Barella lo fa tutte le giornate” hanno criticato i supporters milanisti, replicando ai cugini, affermando: “Tirare in ballo Barella significa che fa esattamente questo”.

Siete usciti dalle fogne? Leao una volta, Barella ogni giornata. — Boua (@JayBoua) March 7, 2024

Ancora? Posso capire Theo, che fa sceneggiate come Barella, ma vedere sti post su leao è da idioti eh. Tra l’altro, lo sapete anche voi che Barella fa le scenate, come tanti altri. Postare queste cose dicendo “eh male barella qui” vuol dire comportarsi esattamente come dici tu — RedBlack🔥 (@SacroFuoco) March 7, 2024