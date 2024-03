Milan-Slavia Praga si infiamma: è una furia dopo il rosso

Ecco cosa è successo a metà primo tempo di Milan-Slavia Praga, match valevole per l’andata degli Ottavi di finale di Europe League

Venticinque minuti davvero brutti per il Milan di Stefano Pioli, che non è riuscito a creare alcun problema dalle parti di Stanek, il portiere dello Slavia Praga.

Sono stati i cechi per gran parte del match, valevole per andata degli Ottavi di finale di Europa League, a tenere in mano il pallino del gioco, riuscendo ad avere un paio di occasioni sfruttate male.

La svolta è così arrivata al 26esimo quando Diouf con un intervento davvero scomposto ha colpito la caviglia di Christian Pulisic. Per l’arbitro turco, Halil Umut Meler, non c’è stato alcun dubbio: rosso diretto per il giocatore dello Slavia Praga. I replay mostrati hanno confermato come la scelta del fischietto sia stata giusta e così non c’è stato alcun intervento del VAR. Il tecnico dei cechi, Trpišovský, però non è apparso per nulla convinto della decisione di Meler, andando a muso duro verso i lV Uomo a chiedere spiegazioni.