Fiorentina, Italiano ha da recriminare: “Andava evitato”

Vittoria al cardiopalma quella ottenuta dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano a Budapest contro il Maccabi Haifa

Un gol di Barak a tempo quasi scaduto permette alla Fiorentina di aggiudicarsi l’andata degli ottavi di finale di Europa League.

Un successo a tempo quasi scaduto quello che la Fiorentina ha ottenuto sul neutro di Budapest contro il Maccabi Haifa. Il gol di Barak ha permesso alla compagine viola di conquistare la gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League. Intervenuto ai microfoni di SkySport, il tecnico dei toscani Vincenzo Italiano ha elogiato la prova dei suoi, assicurando: “Volevamo ottenere un risultato positivo per portare a casa un piccolo vantaggio in vista della gara di ritorno”.

Italiano ha sottolineato la forza della sua squadra: “Abbiamo reagito con carattere e questo mi è piaciuto, anche se potevamo segnare qualche gol in più ed evitarne qualcun altro”. In casa Fiorentina, dunque, ora il diktat è cercare “di analizzare il vantaggio” in vista della partita di ritorno in programma a Firenze il prossimo 14 marzo.

Maccabi Haifa-Fiorentina, le parole di Italiano a fine partita

Sui gol subiti, Italiano non è del tutto soddisfatto: “Andava evitato il terzo perché eravamo in pieno controllo della gara. In alcune occasioni bisogna ‘annusare’ ed evitare il pericolo, soprattutto in Europa non è possibile staccare la spinta ed essere superficiali“.

Impossibile non soffermarsi su Lucas Beltran, ancora una volta a segno: “Sta iniziano ad essere versatile da giocatore intelligente. Nel calcio la testa è importante e lui sa lavorare negli spazi, sta dimostrando di avere intelligenza”. Sui possibili obiettivi di fine stagione: “Mancano due mesi e mezzo alla fine, in campionati i punti cominciano a pesare e nelle coppe gli errori possono costare caso. È necessario limare i dettagli e gli errori e crescere come collettivo. Stiamo recuperando di condizioni alcuni ragazzi che erano stati infortunati e che ci daranno mano”.