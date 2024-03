Gol ed emozioni a Budapest: gioia viola a tempo scaduto

La gara d’andata di Conference League tra Maccabi Haifa e Fiorentina finisce 3-4

Gol ed emozioni sotto la torrenziale pioggia di Budapest. La Fiorentina prima passa in vantaggio, viene ripresa e poi la vince a tempo quasi scaduto con un gran sinistro di Barak.

Una partita dalle emozioni infinite, aperta dal gol di Nzola nei primi minuti e chiusa dal sinistro di Barak ad una manciata di secondi dal fischio finale. La Fiorentina supera il Maccabi Haifa per 4-3 e conquista un preziosissimo vantaggio in vista del ritorno tra sette giorni a Firenze.

La squadra di Italiano si porta in vantaggio con Nzola con un preciso colpo di testa dopo 2 minuti. Al 12′ però gli israeliani pareggiano: è Seck a risolvere un rimpallo in area di rigore. E Kinda ribalta il risultato al 29′, portando i biancoverdi avanti all’intervallo.

Maccabi Haifa-Fiorentina 3-4: il tabellino della gara

Nella ripresa è Beltran a riacciuffare la sfida, con un preciso tocco di punta, al 58′.

Khalaili però trova il nuovo vantaggio per il Maccabi nove minuti dopo. La gara però non è affatto conclusa e la Fiorentina non molla. Al 73′ Mandragora porta la gara nuovamente in parità. All’80’ svolta importantissima con l’espulsione di Show per gli israeliani. E a pochi secondi dalla fine la grande gioia con Barak, che trova un sinistro imprendibile sotto la traversa. Una rete che vale il 3-4 finale e che permette alla Fiorentina di avere un notevole vantaggio in vista di quella che sarà la sfida del Franchi.

Maccabi Haifa-Fiorentina 3-4

Marcatori: Nzola (F) 2′, Seck (M) 12′, Kinda (M) 29′, Beltran (F) 58′, Khalaili (M) 67′, Mandragora (F) 73′, Barak (F) 95′.