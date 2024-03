Tutti pazzi per De Zerbi: clausola e assalto dalla Premier

Roberto De Zerbi, prossimo avversario della Roma in Europa League, è tra gli allenatori più desiderati del panorama europeo. Maxi indennizzo per averlo

Tutti pazzi per Roberto De Zerbi. L’allenatore ex Sassuolo sta vivendo un’altra ottima annata in Premier League con il Brighton che ha trascinato per la prima volta nella sua storia in Europa League, offrendo un gioco di grande qualità incensato da più parti.

Il valore dell’allenatore italiano è sotto gli occhi di tutti, e la proposta di gioco del suo Brighton è specchio di una crescita che presto o tardi potrebbe portarlo ad approdare sulla panchina di una big. La Premier League rappresenta infatti un trampolino di lancio importante, una vetrina capace di porre sotto i riflettori il grande valore del classe 1979.

Non è un caso se il nome di De Zerbi viene spesso accostato alle panchine di diverse big in giro per l’Europa. Ci sono club di grande spicco come Barcellona, Liverpool e Bayern Monaco che sono già sicuri di dover cambiare guida tecnica, come confermato ufficialmente nelle scorse settimane. In particolare, gli interessi di bavaresi e inglesi potrebbero anche andare ad incrociarsi, fermo restando che nell’accordo di De Zerbi col Brighton è presente una clausola piuttosto elevata.

Una situazione, al netto del forte indennizzo da dover pagare, che fa gola anche al Manchester United.

Calciomercato, indennizzo per De Zerbi: la situazione

Il Manchester United è a caccia dell’erede di ten Hag, che pure potrebbe cambiare aria a fine stagione, chiudendo un progetto tecnico che non ha dato i frutti giusti.

A confermare il tutto ci ha pensato ‘The Telegraph’ che ha evidenziato come lo United, ma anche gli altri club interessati, dovranno versare un indennizzo superiore ai 12 milioni di sterline (circa 14 milioni di euro) per provare a strapparlo al Brighton con cui ha un contratto fino al 2026.

Una situazione già vista in passato con l’addio di Potter dai ‘Seagulls’ che tutelano così la figura di De Zerbi. Una cifra comunque alta che dovrebbe portare ad un’attenta valutazione tutte le società interessate. Il Manchester United passa quindi in rassegna la situazione valutando il lavoro di ten Hag in questa fase finale, mentre alla finestra non mancano altri club come Barcellona, Bayern e Liverpool per l’allenatore italiano elogiato anche da Pep Guardiola.