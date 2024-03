Slavia Praga, Masopust: “Milan, giocheremo alla pari! Volevo tornare a San Siro” | ESCLUSIVO

Lukas Masopust, esterno dello Slavia Praga, avverte il Milan, avvesario di Europa League: “Sappiamo giocarcela contro i top club”.

Guai a sottovalutare lo Slavia Praga. I cechi, secondi nella Fortuna Liga a 4 punti dal leader (i concittadini dello Sparta) sono riusciti a soffiare nella fase a gironi di questa Europa League il primo posto alla Roma. Il 2-0 del 26 ottobre è costato ai giallorossi una durissima sfida al Feyenoord e domani, a San Siro, i ragazzi di Trpisovsky faranno visita al Milan. Chi già conosce bene l’aria del Meazza, tra loro, è Lukas Masopust. L’esterno destro a San Siro sfidò con la maglia dello Slavia, da titolare, l’Inter di Antonio Conte in Champions League, strappando uno storico 1-1.

In esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it, Masopust ricorda quel match del 2019 con orgoglio: “Fu la mia prima presenza in Champions, non lo dimenticherò mai. Giocammo una grandissima partita, l’Inter riuscì a pareggiare solo nel recupero”.

Slavia Praga, Masopust: “Il gol alla Roma? Ricordavo poco…”

Incontrare il Milan in un ottavo di Europa League sarà un’altra serata da ricordare: “È un premio per noi e per i nostri tifosi”, afferma Masopust, “dopo tutto il lavoro svolto nella fase a gironi. A San Siro ci siamo già stati, ed è uno di quei posti in cui vuoi sempre tornare”.

L’esterno fu tra i protagonisti della vittoria contro la Roma nella fase a gironi, con una delle due reti messe a segno dai cechi: “Non credo che ci abbiano sottovalutato”, dichiara, “era pur sempre uno scontro diretto per la testa del gruppo. Di quel gol in campo ricordavo poco, capii cosa fosse successo solo dopo aver visto le immagini in tv”.

Leao e Theo Hernandez saranno i principali pericoli per lo Slavia. E Masopust, che agirà nella loro zona, ne è consapevole: “La corsia sinistra del Milan è una delle migliori d’Europa, per fermarla servirà sempre lavoro di squadra”. Gli uomini di Trpisovsky, in ogni caso, non partono di certo sconfitti: “Abbiamo già dimostrato negli ultimi anni che possiamo giocarcela alla pari in ogni gara, anche contro le big europee. Credo che col Milan accadrà di nuovo”. Pioli è avvisato.