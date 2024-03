Ritorno di fiamma per Luis Alberto: via per 18 milioni

Il centrocampista spagnolo può dire addio alla Lazio al termine dell’attuale stagione

Come già avvenuto nelle ultime sessioni di mercato, anche la prossima estate il nome di Luis Alberto farà parecchio discutere. Il centrocampista spagnolo, dopo una trattativa travagliata con la Lazio, lo scorso ottobre ha siglato il rinnovo di contratto ufficiale legandosi al club biancoceleste sino al giugno 2027. Una firma che non frena l’interesse di numerosi club nei suoi confronti.

Sbarcato alla Lazio nell’estate del 2016, Luis Alberto negli anni è diventato uno dei centrocampisti di più qualità di tutto il campionato italiano. Un calciatore che grazie all’intuizione di Simone Inzaghi al suo arrivo nella Capitale ha arretrato la sua posizione, passando dalla trequarti a fare l’interno di centrocampo. Un’evoluzione tattica che ha dato un’accelerata incredibile alla sua carriera, dopo le difficoltà incontrate a far emergere tutto il suo talento con il passaggio al Liverpool.

Da diversi anni, però, si rincorrono voci dalla Spagna sul possibile ritorno del forte fantasista in patria. Più volte ci ha provato ad esempio il Cadiz, club a cui Luis Alberto è particolarmente legato per via delle sue origini. La formazione andalusa, però, si trova in questo momento in una difficile lotta per non retrocedere che la vede al terzultimo posto con cinque punti di ritardo sulla zona salvezza. Complicato, dunque, pensare che il club possa economicamente soddisfare le pretese del centrocampista qualora dovesse essere risucchiata dalla seconda divisione.

Calciomercato Lazio, il Siviglia torna alla carica per Luis Alberto

Altra formazione andalusa che non sta certo vivendo la migliore stagione della sua storia è il Siviglia.

La squadra allenata da Quique Sanchez Flores ha avuto un netto miglioramento in questo 2024, ma si ritrova ancora nella parte bassa della classifica. A differenza del Cadiz, il Siviglia – come riportato da ‘todofichajes.com’ – avrebbe la capacità economica sia per soddisfare le richieste di Luis Alberto che la valutazione da 18 milioni di euro fatta dalla Lazio per il suo cartellino. Il centrocampista, cresciuto nelle giovanili del Siviglia, potrebbe diventare uno dei principali obiettivi della prossima estate. Il club vuole tornare ad essere protagonista in Spagna e in Europa e vorrebbe imbastire un’operazione basata sul prestito con diritto di riscatto con i biancocelesti.