Rilevata quota del club: accordo storico

Giorno storico per il club con il fondo d’investimento che ha rilevato una quota della società. Inizia una nuova era

Il campionato femminile, nelle ultime stagioni, è sempre più in ascesa e questo grazie sia allo sviluppo crescente del movimento sia a club come Roma e Juventus capaci di essere protagoniste anche in Champions League.

Discorso diverso per il Como Women che dovrà giocarsi la permanenza in Serie A nella poule retrocessione. In attesa di vedere come andranno le cose, la società femminile può festeggiare quello che è senza dubbio un accodo storico. Il fondo statunitense d’investimento Mercury/13 ha infatti acquistato una quota del club militante nella Serie A femminile.

L’obiettivo è quello di far diventare il Como Women come una delle squadre più importanti in Europa per quanto concerne il calcio femminile. Victoire Cogevina Reynal e Mario Malave, co-fondatori e co-amministratore di Mercury/13 entreranno a far parte del consiglio di amministrazione del club. “Da anni sogno che questo club abbia ciò che merita. Appena ho conosciuto Victoire e Mario, sono rimasto affascinato dalla visione che hanno nel trasformare il calcio femminile. Mi ha dato molta gioia sapere che un gruppo internazionale era interessato al Como per un percorso verso il vertice del calcio europeo” queste le parole del presidente Stefano Verga. Per il Como Women sta iniziando una epoca nella speranza che possa essere decisamente importante