Rifinitura Roma: Karsdorp in gruppo. E c’è un uomo ‘mascherato’ in campo | VIDEO CM.IT

La Roma in campo nella rifinitura prima di Roma-Brighton: Ndicka con la mascherina, Karsdorp ok ma non al top

La Roma al lavoro nella vigilia del match col Brighton. Sfida temuta, perché temuto è il manager italiano che sta facendo stropicciare gli occhi all’Inghilterra.

De Rossi lo ha detto in conferenza, lo aveva già dichiarato al momento del sorteggio. Ma a differenza del collega potrà giocarsi la sfida quasi al completo. Non ci sarà Rasmus Kristensen, che sarà out 2-3 settimane ma in ogni caso non era in lista Uefa (e squalificato a Firenze). Allo stesso modo sarà out il solito Tammy Abraham, che oggi a differenza delle ultime volte non si è visto neanche per il riscaldamento o a bordo campo. Presente invece Rick Karsdorp, che da qualche giorno è fermo per un infortunio muscolare: è tornato in gruppo ma non è ancora al top. Dipenderà dalle sensazioni alla fine di questo allenamento, sulla carta può essere titolare ma non è detto.

Roma-Brighton, le ultime di formazione

In campo si è allenato anche Evan Ndicka, che però indossava una mascherina protettiva dopo lo scontro con Djuric a Monza. Scopo puramente precauzionale, nessun problema fisico che gli impedisca di scendere in campo.

L’ivoriano potrebbe giocare titolare con Mancini e Smalling nella difesa a tre, ma è una matassa ancora da sbrogliare. Il grande dubbio della vigilia è legato proprio allo schieramento in difesa: probabile che alla fine De Rossi scelga il tridente difensivo, con Karsdorp a destra (o Celik) e Spinazzola a sinistra. In mezzo al campo i soliti Cristante, Paredes e Pellegrini con Dybala e Lukaku in avanti. In caso di ritorno a quattro spazio a El Shaarawy al posto verosimilmente di Ndicka. In panchina Llorente, Angelino, Bove e Azmoun.