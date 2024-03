“Neanche per sogno”: Sarri non fa un passo indietro dopo l’eliminazione in Champions League per mano del Bayern Monaco. Le sue parole

Troppo Bayern Monaco per questa Lazio. Dopo 40 minuti positivi, i biancocelesti sono crollati sotto i colpi di Kane e compagni.

Addio alla Champions, ma Sarri nel post partita non fa drammi. Questo il suo commento ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Fino al secondo gol abbiamo giocato su buoni livelli, stasera era il Bayern vero, ci sta per queste squadre in questa manifestazione, eravamo riusciti a stare bene in gara, abbiamo avuto la chance per segnare. L’1-0 non ci aveva tolto le speranze, il secondo gol ci ha fatto rientrare negli spogliati con la delusione e poca convinzione di poterla rimettere a posto”.

Sarri non fa passi indietro sul modulo: “Cambio modulo? Neanche per sogno. Il bilancio è positivo comunque. Tornare in Champions? Siamo ai limiti in campionato, Champions e Coppa Italia bene. Ora vediamo di concentrarci sul campionato e provare a risalire”.