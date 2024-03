Le ultime da Milanello: Pioli ha scelto il Milan | VIDEO CM.IT

Ultimo allenamento a Milanello per la squadra di Stefano Pioli prima della sfida di Europa League contro lo Slavia

Giornata di vigilia per il Milan di Stefano Pioli che domani affronterà lo Slavia Praga per l’andata degli Ottavi di finale di Europa League.

La squadra rossonera ha iniziato ad allenarsi a Milanello alle 11.30: gruppo al completo senza chiaramente il solo Tommaso Pobega. I rossoneri sono dunque pronti a giocare con la migliore formazione possibile.

Qualche dubbio in difesa, con Alessandro Florenzi che dovrebbe vincere il ballottaggio con Davide Calabria. L’ex Roma, infatti, è squalificato in campionato e non ci sarà contro l’Empoli. Il resto della retroguardia sarà composta certamente da Theo Hernandez e Matteo Gabbia. Più Malick Thiaw di Simon Kjaer per l’ultimo posto al centro.

C’è un dubbio anche a centrocampo, dove Ismael Bennacer e Tiijani Reijnders si giocano una maglia da titolare al fianco di Yacine Adli, che nel pomeriggio affiancherà Stefano Pioli in conferenza stampa. Alla fine dovrebbe spuntarla l’algerino. In avanti spazio ai titolarissimi con Christian Pulisic, Rafa Leao e Olivier Giroud. Alle loro spalle Ruben Loftus-Cheek.