Juventus, 50 milioni per il prossimo portiere: ma non è Donnarumma

La Juventus guarda al futuro per i pali della propria porta, affare da 50 milioni di euro: ma non si tratta di Donnarumma

Pur nel momento negativo che sta vivendo, il bilancio di questa stagione per la Juventus al momento resta abbastanza in attivo. Bianconeri ancora al secondo posto in classifica e con un buon margine sulla quinta posizione, dunque pienamente in zona Champions. Il ritorno nell’Europa che conta sarà fondamentale per Giuntoli per rinforzare la rosa e magari mettere le basi per un importante rinnovamento.

Anche quest’anno, Szczesny si sta confermando uno dei migliori, ma, con il portiere polacco con il contratto in scadenza nel 2025 e con la carta d’identità che tra un mese reciterà 34 anni, è naturale iniziare a pensare a un suo sostituto. Una delle suggestioni principali porta sempre a Gianluigi Donnarumma, che è sempre nei radar del club bianconero, ma l’investimento tra i pali potrebbe non riguardare l’estremo difensore della Nazionale italiana.

Calciomercato Juve, si va in Spagna per il dopo Szczesny: idea Unai Simon

Si guarda alla Spagna, stando a quanto riporta il sito ‘Elnacional.cat’. La Juventus sarebbe in corsa, si legge, per Unai Simon, portiere dell’Athletic Bilbao e della Nazionale spagnola.

L’Athletic sta disputando un’ottima stagione e si appresta a tornare in Europa, a diversi anni di distanza (ultima qualificazione alle coppe nel 2017). Ma il club basco, attualmente quinto in classifica, necessiterà di almeno una cessione pesante per fare mercato. Uno dei primi indiziati sarebbe proprio il portiere, che viene valutato 50 milioni di euro. Per la Juve, c’è la concorrenza di Chelsea, Manchester United e Brighton.