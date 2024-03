Juve, nuovo Ds e plusvalenza con Bremer: svelate le cifre dell’affare

Assalto dalla Premier al difensore brasiliano, approdato a Torino nell’estate di due anni fa per circa 50 milioni di euro bonus inclusi e fresco di rinnovo fino a giugno 2028

Fresco di rinnovo contrattuale fino a giugno 2028, eppure Gleison Bremer potrebbe lasciare la Juventus nel prossimo calciomercato estivo. Il motivo è semplice: un top club europeo, inglese nello specifico, sarebbe pronto a investire una cifra importante per il suo cartellino.

Giuntoli non può permettersi di fare ‘prigionieri’, per esigenze di bilancio e finanziare la campagna acquisti nessuno in casa bianconera è incedibile. Nemmeno il brasiliano, bonus inclusi costato circa 50 milioni nell’estate di due anni fa. Fu strappato all’Inter al fotofinish, con l’allora difensore del Torino che aveva già raggiunto un accordo coi nerazzurri nonché lanciato messaggi social eloquenti a proposito del suo trasloco alla corte di Inzaghi. Semplicemente la Juve offrì molti più soldi a lui – 5 milioni a stagione, rispetto ai 2,5-3 dell’Inter – e a Cairo portandoselo a casa.

Dopo una stagione così e così, Bremer è diventato pressoché un insostituibile dell’undici di Allegri, tanto da riattirare su di sé l’interesse dalla Premier League. In Inghilterra piace a tante squadre, ad una in particolare: il Manchester United. ‘TeamTalk’ conferma come il classe ’97 (2424′, il più impiegato da Allegri) sia uno dei nomi in cima alla lista della spesa del prossimo Ds dei ‘Red Devils’, vale a dire Ashworth reduce da annate importanti a Newcastle e uno dei dirigenti più apprezzati non solo in Gran Bretagna.

Si parla di un’operazione complessiva da circa 60 milioni di euro, con Bremer che sarebbe uno dei primi acquisti della nuova Era Ratcliffe, che il 20 febbraio scorso ha acquisito il 25% delle quote del club inglese.

Juventus, assalto Manchester United a Bremer (e Barella)

Per il 53enne, il numero 3 della Juventus è il rinforzo di cui ha bisogno lo United per far compiere un salto di qualità al reparto arretrato della formazione allenata da ten Hag (destinato a salutare a fine anno), che in stagione ha già incassato la bellezza di 58 gol.

Il Manchester United dovrebbe dare carta bianca ad Ashworth, anche sul fronte Bremer che, trasferendosi in Inghilterra, vedrebbe pure accrescere il suo attuale stipendio. Non solo Bremer, secondo Interlive.it il neo Ds dei ‘Red Devils’ potrebbe provare a scippare Barella all’Inter.