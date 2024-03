Gyokeres, tra Premier e Serie A: il futuro del bomber che ha stregato l’Europa

Viktor Gyokeres sta conquistando l’Europa ed è pronto per il salto in una big: il futuro del bomber tra Premier League e Serie A

E’ l’avversario dell’Atalanta questa sera nella trasferta contro lo Sporting CP valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Viktor Gyokeres è uno degli attaccanti del momento e questa stagione sembra essere quella della sua consacrazione dopo anni passati a cercare la sua giusta dimensione.

Nato a Stoccolma nel giugno del 1998, cresce calcisticamente nell’IFK AT e nel Bromma, per poi trasferirsi nel 2017-18 al Brighton. La squadra inglese non era ancora quella che conosciamo oggi e all’epoca aveva appena debuttato in Premier League. Lo svedese non è riuscito a lasciare particolarmente il segno ed ha iniziato una trafila infinita di prestiti.

Prima il St Pauli, poi lo Swansey ed infine il Conventry City, che nel luglio del 2021 lo acquista per poco più di un milione. Da quel momento farà la differenza, con 116 presenze, 43 gol e 17 assist. Uno score che ha convinto lo Sporting CP a farlo suo la scorsa estate per 21 milioni di euro. Un affare pazzesco per quello che è stato poi il suo rendimento in Portogallo e non solo.

Gyokeres, il “cannibale” delle difese: esultanza iconica e clausola rescissoria

Il rendimento dell’attaccante quest’anno ha lasciato tutti senza parole. In 35 partite giocate ha realizzato 32 gol e 11 assist, con la media perfetta di una rete ogni 90 minuti esatti. Un gol a partita per un attaccante che sta facendo parlare di sé anche tra i top 5 campionati europei.

Questo perché Gyokeres non ha solo segnato 18 gol in 22 presenze nella lega portoghese, ma ha lasciato il segno anche per 5 volte nelle 7 partite disputate in Europa League. Contro l’Atalanta ai gironi realizzò la rete che non bastò allo Sporting per evitare la sconfitta nella gara d’andata e mise a referto un assist nel match di ritorno. La Dea dunque lo conosce bene e sa chi si ritroverà davanti.

La sua esultanza è diventata ormai iconica. Il giocatore si porta le mani alla bocca intrecciate per simulare la maschera di Hannibal Lecter, andando così ad identificarsi come il “cannibale” delle difese avversarie. Il suo cartellino, nel frattempo, è lievitato, ma per acquistarlo bisognerà pagare una clausola rescissoria di 100 milioni di euro.

Sulle sue tracce ci sono già due squadre di Premier League: l’Arsenal ed il Chelsea. I club inglesi sono chiaramente avvantaggiati per appeal e disponibilità economiche, ma occhio alla Serie A. Nelle scorse settimane anche il Milan, in cerca di un attaccante, si era interessato al suo profilo, ma servirà una super cessione per arrivarci. Cosa che potrebbe fare il Napoli, con la partenza di Victor Osimhen per almeno 120-130 milioni di euro.

Gyokeres non è il primo obiettivo degli azzurri, ma potrebbe rientrare nell’elenco degli attaccanti osservati in vista della prossima sessione di calciomercato. Lui ascolta tutto ed è pronto a scegliere: stando a quanto riporta ‘givemesport’, il centravanti avrebbe messo il Milan in cima alle sue preferenze, davanti anche alla ricca Premier League.