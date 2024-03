Clausola da 100 milioni: il Milan deve arrendersi

Il Milan rischia di avere un serio problema in vista della prossima sessione estiva di mercato. La clausola del giocatore è di 100 milioni

La stagione del Milan è stata caratterizzata da diversi alti e bassi: in campionato la squadra non è riuscita a tenere il passo dell’Inter, in Champions è arrivata l’eliminazione al girone e in Coppa Italia i ragazzi di Pioli sono usciti ai quarti di finale contro l’Atalanta. L’unico modo, per regalare una soddisfazione ai tifosi, è vincere l’Europa League: missione non semplice considerando una concorrenza piuttosto folta ma Leao e compagni hanno le qualità per arrivare in fondo alla competizione.

Una stagione che non ha reso soddisfatto Cardinale e, proprio per questo, potrebbe esserci una mini rivoluzione in vista del prossimo campionato a partire dalla panchina. Il futuro di Pioli è in dubbio con l’allenatore che, probabilmente, si gioca la conferma in Europa League. Indipendentemente dal tecnico, il Milan ha bisogno di rinforzare alcuni reparti e uno di questi è quello offensivo: a livello di punte, in questa stagione, ci sono Giroud e Jovic.

Il francese ha due “problemi”: il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno e una carta d’identità non più giovanissima. L’ex Fiorentina, invece, sta disputando una stagione a corrente alternata senza trovare la giusta continuità di rendimento. In una situazione del genere è chiaro che serve un centravanti in grado di fornire un contributo fondamentale a livello realizzativo.

Sembrano essere due i giocatori in cima alla lista: Zirkzee e Sesko. L’attaccante del Bologna sta disputando una stagione ad altissimo livello: dieci gol più quattro assist in campionato e la voglia di trascinare la squadra ad una straordinaria qualificazione Champions. Giocatore tecnico, forte fisicamente, abile nel giocare con i compagni e con la capacità di svariare su tutto il fronte offensivo.

Il problema, per quanto riguarda il classe 2001, è economico: la base d’asta è quaranta milioni, la cifra che deve spendere il Bayern per acquistarlo ma potrebbero servirne settanta visto la stagione che sta disputando.

Milan, serve un centravanti: da Sesko al sogno impossibile Gyokeres

Il secondo obiettivo, in cima alla lista per rinforzare l’attacco rossonero, è Sesko. Centravanti classe 2003, in forza al Lipsia, ha messo a segno undici gol tra tutte le competizioni. Contratto in scadenza nel 2028, dal punto di vista economico sembra costare meno di Zirkzee ma, anche in questo caso, la cifra da spendere non sarebbe minima.

Esiste poi un vero e proprio sogno, Viktor Elnar Gyokeres, prossimo avversario dell’Atalanta in Europa League. Il centravanti dello Sporting Lisbona ha già superato quota trenta reti stagionali dimostrando tutte le sue qualità tecniche. Attaccante centrale che può essere impiegato anche da esterno offensivo, il classe 1998 si adatterebbe perfettamente al sistema di gioco rossonera. Il problema però è la clausola rescissoria da 100 milioni di euro: operazione dunque quasi impossibile a meno che il Milan non venda Leao su cui sembra essere forte l’interesse del PSG.

Il tema attaccante è centrale in casa rossonera e, al momento, ci sono due obiettivi e un sogno (quasi) impossibile. Non ci resta che aspettare il prossimo mercato estivo per capire chi sarà il prossimo nove del Milan.